美國商務部敲定 對台廠環球晶提供4億美元晶片補助
美國商務部17日表示，已敲定向台灣矽晶圓大廠環球晶（6488）提供4.06億美元的政府補助，藉此大幅提高美國的矽晶圓產量。
路透報導，商務部表示，這筆資金會用於德州和密蘇里州的建廠計畫，將是美國首次生產用於先進半導體的12吋矽晶圓，並擴大生產絕層上覆矽（SOI）晶圓。
矽晶圓是製造先進半導體的關鍵材料，也是拜登政府努力提振國內晶片供應鏈的一環。
這項補貼將支持環球晶對德州和密蘇里州投資近40億美元的設廠計畫，可帶來1,700個營建與880個製造業工作機會。
目前，包括環球晶在內的五大矽晶圓廠，在全球12吋矽晶圓製造市場中，囊括逾八成的市占，且約九成的矽晶圓都在東亞生產。
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