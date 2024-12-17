日本放棄十年來減少依賴政策 新計畫擬2040年核電占比提升至20%

日本政府目標增加使用核能，放棄十年來減少仰賴核能的政策，同時逆轉在2011年福島核災事故後所採取的限制措施。

日本周二（16日）擬定一項新的能源策略草案，呼籲「充分利用」核能和再生能源，以便維持經濟成長並協助減少碳排放。這項預料獲得批准的政策草案還建議興建全新的核子反應爐。在去年，日本逾60%的電力是仰賴火力和天然氣發電。

根據日本經產省草擬、16位專家小組提供建議的能源策略，到2040年度，核能應該要佔全日本約20%的發電來源，再生能源則應占40%至50%左右。這延續了先前的目標，即核能在2030年達到20%至22%占比的目標，顯示出日本在未來十年將繼續致力於發展核能技術。

根據最新的經產省數據，在2023年度，再生能源約全日本電力組合的23%，核能占比僅約8.5%。

全球正在掀起核能復興的浪潮，此時各國政府和渴求電力的產業尋求強化能源安全、減少對進口燃料的依賴，並且要確保穩定的無碳排放電力供應。

經產省能源官員Yoshifumi Murase周二在小組會議上表示：「我國沒有易於取得的資源，且受地理條件受限，山區地形和深水環境阻礙再生能源的發展」，「日本在能源供應方面仍然脆弱」。

日本若要吸引更多資料中心營運業者和半導體工廠等先進製造產業，能否提供更多無碳排放的電力是關鍵。Alphabet旗下的Google，以及輝達（Nvidia）支持的雲端服務業者Ubitus K.K.，都表達有意願在日本使用核能，而包括微軟等公司則投資於當地太陽能發電廠。

在2011年福島第一核電廠發生核災前，核能曾日本發電的約三分之一，但在事故後，日本全部54座核子反應爐停機，而在33座仍可運作的反應爐中，迄今只有14座恢復運作。日本於2014年首次提出減少核能依賴的政策。

顧問小組建議日本考慮以新型先進反應爐取代退役的核電廠，同時預測，到2040年，化石燃料占日本發電比重將降至30%至40%，低於2023年度的69%。