不論川普喜不喜歡 華爾街預測美元明年仍會繼續漲勢

華爾街押注美元在最近強勁反彈後仍將進一步走高，甚至可能和歐元達到平價，形同挑戰總統當選人川普（Donald Trump）公開表明希望美元走弱的願望。

自10月初以來，美元指數已升值6.1%，創下2022年聯準會（Fed）啟動升息計畫之初以來最佳單季表現。當時市場已預期，川普可能在11月的總統選舉中獲勝，並推動他的貿易關稅和減稅計畫。

英國金融時報調查發現，高盛、摩根士丹利和瑞銀在內的多數主要銀行預測，美元明年會進一步走高。德意志銀行還預測，美元會在2025年和歐元達到平價。目前，美元兌歐元匯率已從10月初的1.11美元升到低於1.05美元。

因此，無論川普口頭怎麼說，很多基金經理人對川普能藉美元貶值來扶持國內產業抱持懷疑態度。

川普偏好弱勢美元，在他上任總統任期內已表露無遺。當時他猛烈抨擊其他國家所謂的不公平匯率政策。川普政府甚至在美中貿易戰期間，正式將中國列為「匯率操縱國」。

然而，川普促進經濟經濟的政見和減稅主張，加上他揚言對墨西哥、加拿大和中國大陸進口商品加徵關稅的計畫，都可能推升通膨，進而導致Fed更長時間維持較高利率，也會吸引更多外國資本流入美元資產。

巴克萊銀行全球研究部負責人 Ajay Rajadhyaksha指出，川普的政策對美元絕對是正面的。巴克萊預測，到明年底，美元兌歐元匯率將小幅升值至1.04美元。

聯博（AllianceBernstein）首席經濟學家Eric Winograd指出，川普非常重視美元的主導地位，當其他國家談論使用非美元進行交易時，他就會很激動。

分析師指出，市場大致已反映川普上台帶來的影響，但很少有人認為這表示美元漲勢已告一段落，也不認為川普能說動美元走低。

Winograd說：「他或許會試圖在口頭上影響美元走勢，但到頭來基本面還是會占上風。」