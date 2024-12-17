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促進負責任的AI開發布建 星澳簽署合作備忘錄

中央社／ 新加坡17日專電

新加坡澳洲昨天簽署合作備忘錄（MOU），盼促進公民和企業採用AI人工智慧、促進負責任的人工智慧開發和布建。除推動雙邊數位經濟發展、降低數位經濟貿易壁壘，同時進一步推動人工智慧技術、市場和人才互動。

新加坡數位發展及新聞部發布新聞稿表示，數位發展及新聞部長暨內政部第二部長楊莉明、澳洲工業暨科學部長休斯奇（Ed Husic）昨天在新加坡舉行雙邊會議。

雙方簽署一份合作備忘錄，重申星澳致力於促進公民和企業採用AI人工智慧、促進負責任的人工智慧開發和布建。這份備忘錄聚焦星澳雙方促進更多人工智慧技術、市場和人才的互動。

新加坡與澳洲2020年簽署「新加坡—澳洲數位經濟協定（Singapore-Australia Digital Economy Agreement,SADEA）」，致力推動雙邊數位經濟發展，降低數位經濟領域貿易壁壘。

楊莉明表示，合作備忘錄是新加坡和澳洲另一個有意義的里程碑，將透過研究機構、企業和政府等不同管道，創造新的合作機會。彼此能藉由開發及運用負責任的人工智慧，培養公眾信任，充分釋放人工智慧的變革潛力。

休斯奇指出，人工智慧須值得信任，才能充分實現它所能帶來的巨大益處，而國際合作是確保全球制約與平衡做到位的重要途徑之一。

他說，澳洲與密切的夥伴合作來應對共同的挑戰，包括安全與負責任地使用人工智慧。新加坡與澳洲都是全球科技領袖，彼此合作為兩國人才和機構提供培養技能和相互學習的好機會。

據聯合早報報導，新加坡政府針對人工智慧架構及應用開發者，推出一套安全指南，監管部門盼與業界合作，在該指南中釐清透明度與責任劃分。新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢日前出席活動時，宣布新指南將識別供應鏈等潛在風險，同時指導決策者和業者採用安全作為以保護人工智慧系統。民眾可從網安局網站下載指南內容。

MOU 新加坡 澳洲 經濟發展

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