OpenAI宣布 搜尋功能「ChatGPT Search」開放給所有用戶
OpenAI周一（16日）開始為所有聊天機器人ChatGPT的用戶推出搜尋產品「ChatGPT Search」，進一步與Alphabet的Google競爭。
OpenAI宣布，任何用戶只要登入ChatGPT的手機App與網頁版帳戶，就可使用ChatGPT Search搜尋服務。先前，這項搜尋功能只開放給付費用戶使用。
ChatGPT在2022年底爆紅後，科技大廠就競相要把生成式AI整合到服務清單中，包括線上搜尋服務。OpenAI支持者微軟，以及Google都已經調整搜尋產品，納入更多對話式的AI功能。
OpenAI表示，做為擴大推出ChatGPT Search的一部分，OpenAI使用者將能透過網頁瀏覽器預設搜尋引擎使用這項功能。該公司也示範了將讓使用者提問的新選項，像是詢問有關耶誕節前能在瑞士蘇黎世從事的活動，接著聊天機器人就會以口語回答。
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