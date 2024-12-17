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阿根廷經濟擺脫衰退 明年解除外匯管制、再推管理浮動制

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。路透
阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。路透

阿根廷在第3季擺脫嚴重的經濟衰退，這對秉持自由主義的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）結束該國長期危機的努力，具有重大意義。另外，阿根廷決策官員表示，明年將解除當前的外匯管制，並考慮引進有管理的浮動匯率機制。

阿根廷過去五年限制外匯和資本市場操作，壓迫出口商出售美元。相關管制也包括，阻止企業向海外派發股利，設下個人購買外幣限額等。

米雷伊上任一年後，阿根廷今年第3季的經濟達到脫離衰退的里程碑。阿根廷統計局周一（16日）公布，經季節調整後，第3季國內生產毛額（GDP）較第2季成長3.9%。這是2023年末阿根廷經濟陷入衰退以來，首次出現GDP成長的一季。

力圖改善經濟的米雷伊，以及經濟部長卡普托（Luis Caputo）都已經承諾明年將取消這些外匯管制，但對於取消後會實施怎樣的匯率機制，尚未透露詳情。不過，兩位參與決策官員，阿根廷央行理事傅萊斯（Federico Furiase）和卡普托的顧問瓦希爾（Martín Vauthier）上周在布宜諾斯艾利斯一場演講活動上，透露了大致輪廓。

根據13日網路上發布的談話內容，傅萊斯談到未來的外匯政策時說，「我們已經設計好了，但我們不能透露太多細節」，「很明確的是，阿根廷必須限制匯率波動」，他強調，其他國家已經藉由「有管理的浮動來控制貨幣波動」，成功地降低了通膨率。

彭博資訊向阿根廷央行和經濟部的新聞辦公室查證，兩個機關都沒有立即回應置評請求。

彭博指出，阿根廷過去就曾經實施有管理的浮動匯率制度，結果有好有壞。現經濟部長的卡普托2018年是阿根廷央行總裁，他當時干預市場提振披索，但最終難以為繼。卡普托任期結束之後，央行又一次實施有管理的浮動匯率制，仍然未能讓披索止跌。

瓦希爾說，大多數的貿易外匯限制已經鬆綁，雖然阿根廷的出口商持續要將他們賺到的外國貨幣的80%，在官方的現貨市場上賣掉，其餘的20%也要在資本市場上賣出。瓦希爾表示，金融規定會隨著時間逐步退場。

米雷伊 經濟衰退 阿根廷

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