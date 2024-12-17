受中國消費數據疲軟拖累…油價收跌 金價漲等待Fed降息

國際油價周一（16日）回跌，因全球最大石油進口國中國的消費支出疲軟，市場擔心原油需求減弱；黃金價格走高，聯準會（Fed）即將公布今年最後一次利率決策，交易人士也在權衡2025年的政策前景。

油價收低

布蘭特原油2月期貨結算價報每桶73.91美元，下跌0.58美元，跌幅0.8%，上周五收於11月22日以來最高。

美國西德州原油1月期貨結算價報每桶70.71美元，下跌0.58美元，跌幅0.8%，此前也創下11月7日以來最高。

原油價格上周受惠於市場預期歐美對原油生產國俄羅斯和伊朗的進一步制裁將導致供應緊縮，同時美國和歐洲可能降低利率將刺激需求。

中國11月原油加工量跌至五個月低點。同時，中國11月零售銷售成長意外疲軟，凸顯政府需要進一步鼓勵居民消費。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin表示，這些數據「顯示原油價格很容易受驚下跌」。中國的展望是促使OPEC+決定將提高產量的計畫延後到4月的因素之一。

金價上漲

現貨黃金價格周一上漲，受持續的地緣政治擔憂和美元走軟的支撐，市場在等待聯準會決策會議。

現貨金價16日收盤報每英兩2,652.72美元，上漲0.17%。美國黃金期貨下跌0.3%，報2,668.80美元。

WisdomTree 的大宗商品策略師Nitesh Shah說：「我認為地緣政治風險的持續存在是黃金走強的原因之一。」此外，「中國已經恢復了黃金購買。因此，黃金正在對眾多這些事情做出反應，將進一步支撐價格。

現貨白銀持穩於每英兩30.56美元；白金上漲1.4%，報936.24美元；鈀金下跌0.8%，報944.45美元。