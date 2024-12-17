美元走低 日圓連貶六日跌破154關卡

美元指數（DXY）周一小幅走低，美國公布的數據顯示服務業活動擴張但製造業下滑加劇。加幣收復加拿大財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）出人意料辭職後的跌幅。日圓兌美元連六日走貶，貶破154關卡。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌 0.1%至106.858。交換合約市場定價顯示FOMC周三降息25個基點的可能性接近100%。

標普美國12月製造業PMI初值為48.3，服務業指數為58.5；由於在政策會議前的靜默期，沒有聯準會（Fed）官員發表談話。

美國10年期殖利率下跌約1個基點至4.39%。

美元兌加幣持平於1.4237，方蕙蘭意外宣布從杜魯道內閣辭職之後，加幣一度跌至2020年以來的新低1.4271。

兼任副總理的方蕙蘭發表推文宣布辭職，表示原因是與杜魯道就如何為川普政府做準備有所分歧。

「現在的問題是誰來發布秋季經濟報告，或者是否會發布。」 豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne說：「更廣泛的問題或許是，如此資深閣員突然離職，對於杜魯道少數派政府能否頂住選舉壓力意味著什麼。」

歐元兌美元在漲跌間波動，上漲0.1%至1.0514，在法國央行下調法國2025年和2026年的經濟成長預測後維持漲幅。

歐洲央行總裁拉加德稱歐元區通膨仍然過高，但服務部門的物價上漲之勢近來已經「急劇下降」。

Mark McCormick等道明證券策略師周一寫道：「通貨膨脹數據、調查和意外情況都表明日本央行應該在本周升息，但可能會拖延到1月，因為屆時會獲得更多關於薪資的訊息。」

日圓兌美元貶值 0.3%至154.15日圓。

瑞典克朗率主要貨幣走強。美元兌瑞典克朗下跌0.8%至10.8865，投資人關注瑞典央行周四的政策決定。