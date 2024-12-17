快訊

美烏首證實至少30名北韓兵陣亡 白宮加碼曝：從第二道防線撤離

網激推「便便日記」APP！天天記錄形狀、顏色 還可「上傳黃金照」分析

龔正禮沒忘！送三寶爸蔣萬安一家「生肖捲紙畫」 8字寓意深

美元走低 日圓連貶六日跌破154關卡

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周一連六日走貶，貶破154關卡。路透
日圓兌美元周一連六日走貶，貶破154關卡。路透

美元指數（DXY）周一小幅走低，美國公布的數據顯示服務業活動擴張但製造業下滑加劇。加幣收復加拿大財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）出人意料辭職後的跌幅。日圓兌美元連六日走貶，貶破154關卡。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌 0.1%至106.858。交換合約市場定價顯示FOMC周三降息25個基點的可能性接近100%。

標普美國12月製造業PMI初值為48.3，服務業指數為58.5；由於在政策會議前的靜默期，沒有聯準會（Fed）官員發表談話。

美國10年期殖利率下跌約1個基點至4.39%。

美元兌加幣持平於1.4237，方蕙蘭意外宣布從杜魯道內閣辭職之後，加幣一度跌至2020年以來的新低1.4271。

兼任副總理的方蕙蘭發表推文宣布辭職，表示原因是與杜魯道就如何為川普政府做準備有所分歧。

「現在的問題是誰來發布秋季經濟報告，或者是否會發布。」 豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne說：「更廣泛的問題或許是，如此資深閣員突然離職，對於杜魯道少數派政府能否頂住選舉壓力意味著什麼。」

歐元兌美元在漲跌間波動，上漲0.1%至1.0514，在法國央行下調法國2025年和2026年的經濟成長預測後維持漲幅。

歐洲央行總裁拉加德稱歐元區通膨仍然過高，但服務部門的物價上漲之勢近來已經「急劇下降」。

Mark McCormick等道明證券策略師周一寫道：「通貨膨脹數據、調查和意外情況都表明日本央行應該在本周升息，但可能會拖延到1月，因為屆時會獲得更多關於薪資的訊息。」

日圓兌美元貶值 0.3%至154.15日圓。

瑞典克朗率主要貨幣走強。美元兌瑞典克朗下跌0.8%至10.8865，投資人關注瑞典央行周四的政策決定。

日圓匯率 美元匯率

延伸閱讀

【重磅快評】最好盟友先受羞辱 綠營恨不成美國51州？

「我哪算內亂？」尹錫悅全國談話自我辯護：堅持「戒嚴是正常統治行為」拒絕辭職

多人指控不孕症名醫涉摸臀性騷 台大：當事人已辭職

川普不改狂言本性 嘲笑杜魯道為加拿大州州長

相關新聞

美元走低 日圓連貶六日跌破154關卡

美元指數（DXY）周一小幅走低，美國公布的數據顯示服務業活動擴張但製造業下滑加劇。加幣收復加拿大財政部長方慧蘭（Chry...

Fed會議在即 美股那指收創新高 道指連跌8日 6年首見

投資人等待聯準會政策會議，在科技股上漲的推動下，那斯達克指數升至歷史新高。

台積電ADR上漲0.6% 較台北交易溢價21.1%

台積電ADR周一（16日）上漲0.6%，收在202.22美元，較台北交易溢價21.1%。

ECB總裁拉加德：若通膨繼續下降 將進一步降息

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）16日表示，如果通膨繼續趨緩，朝設定的2%目標回落，就...

那斯達克再創新高 投資人在Fed開會前擁抱大型科技股

美國股市那斯達克綜合指數周一再創收盤新高，標普500指數也上漲，投資人在本周聯準會（Fed）開會前擁抱大型科技股，道瓊工...

經濟學家預測…通膨加劇 聯準會降息更謹慎

美國聯準會本周將舉行政策會議，市場預期會再降息一碼（○點二五個百分點），同時將強烈暗示準備放慢降息步調。英國金融時報（Ｆ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。