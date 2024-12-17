台積電ADR上漲0.6% 較台北交易溢價21.1%

台積電ADR周一（16日）上漲0.6%，收在202.22美元，較台北交易溢價21.1%。

美國股市那斯達克綜合指數周一再創收盤新高，標普500指數也上漲，投資人在本周聯準會（Fed）開會前擁抱大型科技股，道瓊工業指數則連續八個交易日下跌，創下2018年以來的最長連跌紀錄。

道瓊工業指數下跌110.58點，跌幅0.3%，收在43,717.48點；標普500指數上漲22.99點，漲幅0.4%，至6,074.08點；那斯達克綜合指數上漲247.17點，或1.24%，至20,73.89點。

在晶片和軟件製造商博通（Broadcom）激勵之下，費城半導體指數再漲2.1%。博通上周五公布營收大幅增長、增發股息並對人工智慧（AI）前景發表令人鼓舞的展望，推動科技股漲勢加速。博通股價繼上周五暴漲24%之後，周一進一步上漲11%。另一家晶片製造商美光科技（Micron Technology）也表現搶眼，在周三公布財報之前跳漲5.6%。

輝達（NVIDIA）跌1.7%，連續三個交易日下跌。

台灣加權股價指數昨天上漲19.42點，收在23,039.90點。台積電（2330）漲1.9%收在1,085.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 166.96 +1.18 160.50 4.02

中華電 CHT 123.17 -0.65 123.00 0.14

台積電 TSM 1,313.70 +0.61 1,085.00 21.08

聯電 UMC 41.19 -0.78 41.45 -0.63

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據