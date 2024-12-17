那斯達克再創新高 投資人在Fed開會前擁抱大型科技股

美國股市那斯達克綜合指數周一再創收盤新高，標普500指數也上漲，投資人在本周聯準會（Fed）開會前擁抱大型科技股，道瓊工業指數則連續八個交易日下跌，創下2018年以來的最長連跌紀錄。

道瓊工業指數下跌110.58點，跌幅0.3%，收在43,717.48點；標普500指數上漲22.99點，漲幅0.4%，至6,074.08點；那斯達克綜合指數上漲247.17點，或1.24%，至20,73.89點。

在晶片和軟件製造商博通（Broadcom）激勵之下，費城半導體指數再漲2.1%。博通上周五公布營收大幅增長、增發股息並對人工智慧（AI）前景發表令人鼓舞的展望，推動科技股漲勢加速。博通股價繼上周五暴漲24%之後，周一進一步上漲11%。另一家晶片製造商美光科技（Micron Technology）也表現搶眼，在周三公布財報之前，該公司股價周一跳漲5.6%。

台積電ADR漲0.6%，輝達（NVIDIA）跌1.7%，連續三個交易日下跌。

Navellier & Associates投資長 Louis Navellier在給客戶的報告中寫道：「雖然對AI的新熱情推動了科技七雄的復起，但在AI硬體部分占有主導地位的輝達卻被甩在後面。」

Alphabet上漲3.6%，特斯拉上漲6.1%，通信服務和非必需消費股在標普指數11大類股中表現最佳。Wedbush Securities將特斯拉的目標股價調高至華爾街最高的 515 美元。

與此同時，美國公債殖利率反彈也拖累了對近期經濟前景更為敏感的股票，像是小公司、銀行和製造商的股票。

Fed本周開會預料會降息，但許多人預計，Fed會暗示未來的降息步伐放緩。

嘉信理財(Charles Schwab)首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，Fed可能很快暫停降息的可能性「對小型股的支撐作用略有減弱，也是投資人重新轉向那些高市值和現金充裕的大公司股票又一理由」。

美國公債殖利率幾無變化，10年期公債殖利率穩定在4.397%。比特幣升至10.7萬美元以上的歷史新高。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算，本周三降息25個基點的可能性為95.4%。

CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）說：「也許上周市場有點超賣，Fed周三降息的可能性幾乎達到 100%，唯一懸而未決的問題是，投資人會聽到什麼樣的發言、什麼樣的指引。」「這很可能是一次鷹派降息，意味著他們會降息，但Fed將談論他們如何仍然依賴數據，因此明年的降息次數可能比想像的要少。」

標普全球周一公布12月美國製造業採購經理人指數（PMI）初值下降至48.3，低於路透調查經濟學家預測的49.8和11月的49.7。此外，在明年可能會提高關稅，增加進口原材料成本之際，衡量工廠生產的指標觸及2020 年 5 月以來的最低水準。

藥品福利管理商股價下挫，因為美國總統當選人川普表示，他計劃「打擊」藥品業的中間商。CVS Health 跌5.6%，UnitedHealth 大跌4.2%，而信諾保險（Cigna）下跌3.1%。

美超微電腦（Super Micro Computer）遭那斯達克100指數剔除，股價重挫8.3%。

霍尼韋爾上漲 3.7%，這家工業企業集團表示正評估分拆航太事業。