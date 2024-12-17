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那斯達克再創新高 投資人在Fed開會前擁抱大型科技股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師認為，Fed可能很快暫停降息的可能性給投資人投資高市值和現金充裕的大公司股票又一理由。路透
分析師認為，Fed可能很快暫停降息的可能性給投資人投資高市值和現金充裕的大公司股票又一理由。路透

美國股市那斯達克綜合指數周一再創收盤新高，標普500指數也上漲，投資人在本周聯準會（Fed）開會前擁抱大型科技股，道瓊工業指數則連續八個交易日下跌，創下2018年以來的最長連跌紀錄。

道瓊工業指數下跌110.58點，跌幅0.3%，收在43,717.48點；標普500指數上漲22.99點，漲幅0.4%，至6,074.08點；那斯達克綜合指數上漲247.17點，或1.24%，至20,73.89點。

在晶片和軟件製造商博通（Broadcom）激勵之下，費城半導體指數再漲2.1%。博通上周五公布營收大幅增長、增發股息並對人工智慧（AI）前景發表令人鼓舞的展望，推動科技股漲勢加速。博通股價繼上周五暴漲24%之後，周一進一步上漲11%。另一家晶片製造商美光科技（Micron Technology）也表現搶眼，在周三公布財報之前，該公司股價周一跳漲5.6%。

台積電ADR漲0.6%，輝達（NVIDIA）跌1.7%，連續三個交易日下跌。

Navellier & Associates投資長 Louis Navellier在給客戶的報告中寫道：「雖然對AI的新熱情推動了科技七雄的復起，但在AI硬體部分占有主導地位的輝達卻被甩在後面。」

Alphabet上漲3.6%，特斯拉上漲6.1%，通信服務和非必需消費股在標普指數11大類股中表現最佳。Wedbush Securities將特斯拉的目標股價調高至華爾街最高的 515 美元。

與此同時，美國公債殖利率反彈也拖累了對近期經濟前景更為敏感的股票，像是小公司、銀行和製造商的股票。

Fed本周開會預料會降息，但許多人預計，Fed會暗示未來的降息步伐放緩。

嘉信理財(Charles Schwab)首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，Fed可能很快暫停降息的可能性「對小型股的支撐作用略有減弱，也是投資人重新轉向那些高市值和現金充裕的大公司股票又一理由」。

美國公債殖利率幾無變化，10年期公債殖利率穩定在4.397%。比特幣升至10.7萬美元以上的歷史新高。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算，本周三降息25個基點的可能性為95.4%。

CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）說：「也許上周市場有點超賣，Fed周三降息的可能性幾乎達到 100%，唯一懸而未決的問題是，投資人會聽到什麼樣的發言、什麼樣的指引。」「這很可能是一次鷹派降息，意味著他們會降息，但Fed將談論他們如何仍然依賴數據，因此明年的降息次數可能比想像的要少。」

標普全球周一公布12月美國製造業採購經理人指數（PMI）初值下降至48.3，低於路透調查經濟學家預測的49.8和11月的49.7。此外，在明年可能會提高關稅，增加進口原材料成本之際，衡量工廠生產的指標觸及2020 年 5 月以來的最低水準。

藥品福利管理商股價下挫，因為美國總統當選人川普表示，他計劃「打擊」藥品業的中間商。CVS Health 跌5.6%，UnitedHealth 大跌4.2%，而信諾保險（Cigna）下跌3.1%。

美超微電腦（Super Micro Computer）遭那斯達克100指數剔除，股價重挫8.3%。

霍尼韋爾上漲 3.7%，這家工業企業集團表示正評估分拆航太事業。

Fed 指數 美股 那斯達克

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