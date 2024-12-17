CNBC：孫正義將會川普 宣布4年投資美國1000億美元

美國財經媒體CNBC報導，消息人士指稱，日本軟體銀行集團執行長孫正義今天將會見美國總統當選人川普，並宣布未來4年在美國投資1000億美元。

消息人士指出，孫正義將在佛州棕櫚灘（Palm Beach）的川普（Donald Trump）住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與他會面。

根據消息人士，孫正義將與川普發表聯合聲明，也將承諾創造10萬個工作機會，主要集中在人工智慧（AI）和相關基礎設施。