經濟學家預測…通膨加劇 聯準會降息更謹慎

美國聯準會本周將舉行政策會議，市場預期會再降息一碼（○點二五個百分點），同時將強烈暗示準備放慢降息步調。英國金融時報（ＦＴ）與芝加哥大學布斯商學院合作的調查，經濟學家認為，因為擔心川普重返白宮後的施政會加劇通膨，聯準會對降息很可能採取更謹慎的態度。

超過六成的經濟學家認為，川普的政策對美國經濟成長產生負面影響。如果川普落實普徵關稅，並對自中國大陸進口的商品課重稅，大多數學者預期通膨會走高。