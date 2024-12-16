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挪威央行「用這招」籌措資金 上繳國庫
挪威央行16日發表聲明表示，將透過出售外匯存底中的外幣，買入本幣挪威克朗，藉此籌措資金，以便在2024財政年度發放股利給挪威政府。
挪威央行說，預計購買270億挪威克朗（24.3億美元），將在2025年3月至2026年2月間平均買入。這些操作將在挪威央行代表政府進行外匯買賣的交易日進行，並以每日淨額的方式在市場上執行。
這些資金轉移將不會影響一般銀行在央行存款長期水準。
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