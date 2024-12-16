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拉加德：ECB將持續降息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐洲央行總裁（ECB）拉加德16日表示可能持續降息，因為川普的關稅陰霾，已經使歐元區的經濟展望弱化。 路透
歐洲央行總裁（ECB）拉加德16日表示可能持續降息，因為川普的關稅陰霾，已經使歐元區的經濟展望弱化。 路透

歐洲央行（ECB）甫於上周四（12日）降息1碼，總裁拉加德本周一（16日）便表示可能持續降息，因為川普的關稅陰霾已經使歐元區的經濟展望弱化。拉加德表示，「運行的方向相當清楚，我們預期將進一步降息」。

ECB決策官員一直擔憂服務類價格快速上漲，但拉加德表示，有跡象顯示服務類通膨「最近已大幅下降」；ECB並預測2025年工資升幅將從今年的4.8%，降溫到3%，拉加德認為此一升幅「符合我們的目標」。

儘管通膨減緩，但歐元區經濟成長卻比ECB預估更弱。周一公布的景氣調查顯示，12月初經濟活動再度下降，雖然服務業恢復成長。

拉加德表示，消費支出維持減弱慣性，消費者持續維持高儲蓄率，而且川普主張對歐洲產品課徵關稅，使歐元區成長的威脅更大。

ECB 歐元區

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