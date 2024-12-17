美歐日製造業冷 服務業復甦

標普全球公司16日公布，美國12月綜合採購經理人指數（PMI）初估值為56.6，優於預期。12月服務業PMI為58.5，也優於預期；12月製造業PMI為48.3，較11月的49.7下滑，也不如市場預期的49.5。

歐元區12月綜合PMI初值為49.5，雖仍低於象徵景氣榮枯分界的50，但高於11月的48.3和分析師預期的48.2。其中製造業PMI為45.3，與11月的45.2幾乎持平；服務業PMI從11月的49.5回升至51.4，暗示逐漸復甦的希望仍在。

同日公布的日本12月PMI初值顯示，在需求低迷下，製造業PMI指數由11月的49.0，緩升至49.5，但仍是連續六個月處於萎縮，服務業則繼續擴張，PMI從11月的50.5上升到51.4，站上四個月最高，顯示日本經濟對服務業的依賴持續擴大。