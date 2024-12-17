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FT訪調經濟學家 認Fed準備放慢降息步調
美國聯準會（Fed）本周將舉行政策會議，市場幾乎認定這次將再降息1碼，同時將強烈暗示，準備放慢降息步調。根據英國金融時報（FT）與芝加哥大學布斯商學院合作的調查，經濟學家認為，因為擔心川普重返白宮後的施政會加劇通膨，聯準會對降息很可能採取更謹慎的態度。
在11-13日的調查中，多數受訪經濟學家認為，到2025年底，美國通膨率將徘徊在3.5%或更高，而9月調查時，多數預測通膨率可能降至3.5%以下。相較於9月，受訪的經濟學家上調對明年聯邦資金利率水準預測。
調查顯示，高於60%的經濟學家認為，川普的政策會對美國經濟成長產生負面影響。如果他落實普徵關稅，並對自大陸進口的商品課重稅，學者預期通膨會走高。
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