路透：美國電動車補貼可能廢除

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
據路透看到的一份文件，美國總統當選人川普的交接團隊建議進行全面改革，取消拜登政府任內對電動車和充電站的支持。美聯社
據路透看到的一份文件，美國總統當選人川普的交接團隊建議進行全面改革，取消拜登政府任內對電動車和充電站的支持。美聯社

據路透看到的一份文件，美國總統當選人川普的交接團隊建議進行全面改革，取消拜登政府任內對電動車和充電站的支持，並強化對中國大陸汽車、零組件和電池材料進口的圍堵措施。該團隊還建議對全球所有電池材料徵收關稅，再逐一與盟友商談豁免。

許多提案目標似乎是鼓勵在美國國內進行電池生產，主要是出於國防相關的利益考量。

川普的團隊已計畫一上台就要廢除目前美國人購買電動車可獲得的7,500美元稅務減免。雖然這對美國電動車產業造成衝擊，但是大力支持川普、並將在川普政府任職的特斯拉執行長馬斯克認為，取消這項補助對特斯拉的競爭對手打擊更大。

拜登先前推動電動車轉型的計畫中，撥款75億美元補助廣泛興建電動車充電站。路透看到的文件顯示，川普團隊決定立即中止補貼，這75億美元資金所剩下的金額，全數都要拿來鼓勵美國廠商挖掘、精煉製造電池所需的關鍵原料，像是鋰與石墨，確保電池和製造電池的關鍵礦物供給，不受中國大陸影響。

美國 電動車

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