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可可豆期貨價 再攀新高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

供給憂慮再起，紐約可可豆期貨價格16日再攀新高，巧克力成本高漲的問題，可能會更加惡化。

交易最熱絡的可可豆期貨合約，16日一度大漲4.1%至每噸11,768美元。可可豆期貨價今年來飆漲超過一倍，迫使巧克力製造商好時（Hershey）等漲價因應。

可可豆主要產區西非歉收，導致全球連續三年供給短缺，年初曾帶動價格急升，但漲勢隨後降溫。近來西非天候欠佳，危及農作，可能難以重建陷入低檔的全球庫存，讓價格重拾動能。

交易員眼看維持可可豆部位的成本日增，被迫平倉出場。未平倉總量在11月降至十年低點，流動性稀缺可能加劇未來的市場波動。

長期的業界問題，也讓可可豆的供給挑戰更為嚴重，包括農作物病害、農民長期低薪等。而新種可可樹要好幾年才會結莢，延後了產量的實質反彈時間。

可可 巧克力 西非

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