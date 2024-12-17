英國線上安全法 上路

英國的線上安全法於16日上路，要求Meta的臉書和字節跳動旗下的TikTok等社群媒體公司採取行動，打擊其平台上的犯罪活動，並提高平台的安全性。

英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）說，已發布第一套針對兒童性虐待以及協助或鼓勵自殺等非法傷害的行為準則。Ofcom並表示，網站和應用程式須在2025年3月16日之前評估非法內容對其平台上兒童和成人所造成的風險。Ofcom指出，在上述期限過後，網站和應用程式須開始執行措施，以減輕這些風險，包括加強審核、更容易報告及投訴，以及內建安全測試等。

Ofcom執行長道茲（Melanie Dawes）表示，現在安全焦點集中在科技公司身上。她說：「正在密切觀察這個產業，以確保企業符合我們根據第一套規範和指南為其設定的嚴格安全標準，並在明年上半年祭出更多規定。」

去年成為法律的線上安全法案（Online Safety Act），為臉書、YouTube和TikTok等平台制定了更嚴格的標準，重點放在保護兒童和刪除非法內容。對於不遵守規定的公司，監管機關可處以最高1,800萬英鎊（2,230萬美元）、或是相當於該公司全球年營業額10%的罰款。英國創新科技大臣凱爾（Peter Kyle）說，這套新準則是「網路安全的重大改變。」