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歐盟打團結牌 抗陸貨傾銷 能夠迅速對實施出口限制或進口禁運的國家進行報復

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
歐盟當局正在推動更多成員國支持課徵關稅等措施，以因應中國大陸進口商品激增的威脅。 （路透）
歐盟當局正在推動更多成員國支持課徵關稅等措施，以因應中國大陸進口商品激增的威脅。 （路透）

歐盟當局正在推動更多成員國支持課徵關稅等措施，以因應中國大陸進口商品激增的威脅。目前歐盟執委會已準備一些新武器，包括一項反脅迫工具，使其能夠迅速對實施出口限制或進口禁運的國家進行報復。執委會還可選擇將關稅課徵日回溯到調查開始當日，以防進口激增以規避關稅。

美國總統當選人川普威脅要在第二任期對中國進口產品徵收高達60%關稅，引發了外界疑慮，擔心北京將對包括歐盟在內的其他市場傾銷更多商品，以彌補在美國喪失的市占率。

此外，許多新興市場經濟體已對中國商品進口實施限制，也可能使更多中國商品流往歐洲。澳洲洛伊研究所高級研究員馬利德表示，「中國出口的連鎖效應正在跨出已開發市場」，土耳其、巴西和印尼等許多國家都對中國商品設置障礙。

歐盟對中國大陸的貿易赤字 圖／經濟日報提供
歐盟對中國大陸的貿易赤字 圖／經濟日報提供

大量廉價的中國商品輸入，將使歐洲各國境內的製造商難以競爭，升高了歐盟採取報復性貿易行動的可能性。但布魯塞爾當局擔心成員國的分歧，將影響其反制能力。

歐盟決策官員擔憂，對中國採取貿易行動需仰賴成員國的強烈共識。但有些成員國可能更傾向偏袒北京，而非聽命於布魯塞爾。一名歐盟議員表示，當中國施壓時，歐盟很容易分裂。

歐盟官員指出，在北京以國內汽車市場做為要脅後，德國和其他四個國家在10月投票反對向中國電動車徵收關稅。之後，中國對白蘭地課徵反傾銷稅，修理了支持關稅措施的法國。

歐盟執委會副主席斯塞儒內（Stéphane Séjourné）接受英國金融時報（FT）採訪時說，歐盟不能成為全球「產能過剩」的出路，並警告，若允許這種情況發生，將會有一場「短期經濟危機」。

歐盟執委會前資深貿易官員加西亞·貝雷羅（Ignacio Garcia Berrero）說，歐盟可以動用現有的所謂「防衛措施」，使布魯塞爾能在進口突然激增時迅速引入關稅或配額。

一旦執委會提議課徵關稅，成員國須投票表決是否批准。然而，如果四個成員國或占35%以上人口的更多成員國投下反對票，就無法實行。這也使一些決策者認為歐盟執委會本身需要有更多工具。

北京 布魯塞爾 歐盟

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