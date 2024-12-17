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日影視全球化 Netflix扮推手

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
影音串流平台巨頭Netflix不僅在日本擄獲訂閱眾，更將日本製影視內容推向全球。 （歐新社）
影音串流平台巨頭Netflix不僅在日本擄獲訂閱眾，更將日本製影視內容推向全球。 （歐新社）

影音串流平台巨頭Netflix不僅在日本擄獲訂閱眾，更將日本製影視內容推向全球。

Netflix日本內容副總裁坂本和隆接受訪問時說，日本Netflix訂閱人數在今年6月超過1,000萬人，較於2020年的500萬人成長一倍。

Netflix在2015年首度進軍日本時，曾被視為威脅日本影視產業的「黑船」，因其挾帶大量的外國內容，引發將毀滅日本影視文化的憂慮。

但經過將近十年後，到了2024上半年，日本製作的影視作品，在非英語作品中，觀看人數已是全球第二多，僅次於韓國影劇。

日本Netflix更憑原創作品引起全球矚目。2024年推出深受觀眾喜愛的漫畫改編戲劇作品《城市獵人》，明年更將推出首部原創日本歷史劇《武士生死鬥》（Last Samurai Standing，暫譯）。

坂本看好日本內容自製前景，「因為媒體形態的多樣化，從來沒有一個時代像今天一樣，對內容的需求如此蓬勃。」「日本出口的動畫以及其他內容產值，已經快要追上鋼鐵及半導體。」 而Netflix自製作品有許多改編自日本的漫畫、小說與非虛構（nonfiction）作品。

Netflix也在日本推內部自製模式，匯集優秀的工作團隊於麾下，並重新設計工作流程及優化管理。其採取美式內容製作方式，比如花費重金招聘傑出人才，也改變了日本影視產業過去受電視台與製作公司宰制的文化。

今年秋天，日本Netflix宣布調漲訂閱費用，最平價方案調漲了1,000日圓／月（6.66美元）。坂本說，日本是全球少數擁有免費公共廣播電視的地區，影視產業因此競爭更加激烈；如U-Next以及Disney+等其他串流平台也持續考驗日本觀眾的忠誠度。

他說，「我們並非從零開始尋找將會轟動全球的作品，我們的策略是『先在地，後全球』，希望作品在日本造成的影響力，可以擴展到世界其他地方。」

影視 日本 調漲

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