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日企發表超強PCB設計 提升零件散熱力55倍

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本OKI（沖電器）集團旗下的OKI電路科技日前發表一款新的印刷電路板（PCB）設計，可提升零件散熱能力高達55倍。該公司已研發製造PCB逾50年，如今將把這項創新設計用於微型裝置或外太空應用市場；這兩個領域都是最好的冷卻風扇也不管用的地方。

科技新聞網站Tom's Hardware報導，散熱是高功率電子產品最常需要克服的問題之一。最常用來處理PCB過熱的方法之一就是加裝散熱片或安裝風扇。但這些方法不一定都管用。外太空因為沒有空氣，不僅聽不到CPU發出悲鳴，也無法透過風扇散熱。

OKI目前已有提供透過嵌入式圓形銅片、厚銅箔布線和金屬芯線的PCB散熱解決方案，新設計則將進一步改良銅片，使銅片變成兩面尺寸不同的凸字型，擴大與發熱零件的接觸面積，以改善熱傳導效率，並增加矩形選項，以因應客戶的設計偏好。OKI表示，這項新技術最適合用在微型裝置和外太空應用，其中後者的散熱效率將可提升高達55倍。

太空 電路

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