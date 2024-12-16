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美股早盤揚但美超微暴跌9% 費半輝達跌、台積ADR漲1%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股16日早盤開高。圖／路透
美股16日早盤開高。圖／路透

投資人預期聯準會（Fed）將在美東時間18日會議後宣布降息，美股無視歐亞股市的疲弱表現，16日早盤三大指數齊揚。

道瓊工業指數早盤上漲0.06%，標普500指數漲0.2%，那斯達克指數漲0.4%，費城半導體指數跌0.2%；台積電ADR飆1%，但輝達跌2%。

中國大陸的零售銷售數據遜於預期，打壓歐亞股市。但CME的FedWatch工具顯示，市場估計Fed有97%機率將在本周降息1碼。分析師認為，降息有望激勵美股繼續一枝獨秀。

本周為央行超級周，繼Fed之後，日本央行、英國央行都將在本周舉行利率會議。

比特幣大戶微策略（MicroStrategy）攀漲3%，主要是那斯達克交易所上周五（13日）宣布，該公司將在23日納入那斯達克100指數。與此同時，比特幣也短暫衝破106,000美元，再寫歷來新高。

數據分析公司Palantir也獲納那斯達克100，股價走升1%。

美超微將遭那斯達克100指數剔除，股價重挫9%。

美元今年來強彈逾6%，但華爾街認為川普新政和Fed降息，會對明年下半的美元走勢帶來壓力。多名策略師預測，美元最快會在2025年中觸頂，之後開始走貶。

Fed 台積電 美股 美超微 輝達

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