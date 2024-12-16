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首在第三地舉行！「中美經濟工作組」會議 陸再就經貿限制措施表關切

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸官媒16日晚間宣布，近日已在南非舉行「中美經濟工作組」第七次會議，圖為會議畫面。（圖／取自大陸財政部）
大陸官媒16日晚間宣布，近日已在南非舉行「中美經濟工作組」第七次會議，圖為會議畫面。（圖／取自大陸財政部）

中國大陸與美國的經濟溝通平台，在沉寂一陣子後，又有所恢復，大陸官媒揭露，「中美經濟工作組」第七次會議日前已在南非召開，大陸方面就相關經貿問題闡明了立場，「還就美近期對華經貿限制措施表達關切」。

央視新聞16日晚間指出，當日從大陸財政部了解到，「中美經濟工作組」第七次會議近日在南非約翰尼斯堡召開，雙方就兩國宏觀經濟形勢與政策，共同合作幫助低收入國家應對流動性問題、多邊開發銀行治理改革等全球性挑戰議題進行了坦誠、深入、建設性的溝通。

消息指，大陸就相關經貿問題闡明了立場，還就「美近期對華經貿限制措施」表達關切。

公開資料顯示，「中美經濟工作組」是大陸國務院副總理、「中美經貿中方領銜人」何立峰和美國財政部長葉倫（Janet Yellen）2023年7月在北京會談期間達成的共識所成立。

雙方在同年的10月24日以視訊方式召開首次會議，第二次會議是去年11月在舊金山舉辦，第三次會議於今年2月初在北京舉行，第四次是4月於華盛頓登場、第五次則是9月在北京舉行，第六次是10月中旬在華盛頓舉行，雙方出席官員多為財政部副部長或者部長。

如今則是會議首次在第三地舉行。大陸財政部16日晚間也公佈會議於12日舉行，陸方出席的官員為大陸財政部副部長廖岷，美方則是財政部副部長尚博（Jay Shambaugh）。

北京 經貿 美中關係

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