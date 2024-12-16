川普戰略儲備說助攻 比特幣升破10.6萬美元再創新高

在美國總統當選人川普宣稱計劃建立類似美國戰略石油儲備的戰略比特幣儲備後，比特幣今天升破10萬6000美元再創歷史新高，激發市場對加密貨幣的多頭熱情。

路透社報導，世界規模最大、最知名的加密貨幣比特幣（Bitcoin）衝上10萬6533美元的高點後，在格林威治時間08時57分，來到10萬4493美元，上漲3.1%。規模較小的加密貨幣以太幣（Ether）上漲1.2%來到3952美元。

提供金融衍生品交易服務的IG集團分析師西卡莫爾（Tony Sycamore）說：「我們現在處於無限可能的領域。下一個市場期望的價位是11萬美元。很多人等待的回檔並沒有發生，因為現在我們得到這個利多消息。」

比特幣概念股微策略（MicroStrategy）將納入科技股為主的那斯達克100指數（Nasdaq 100 Index），也提振了投資者的情緒，這可能會讓更多資金流入微策略。

比特幣和加密貨幣已成為市場關注的焦點，因為投資者看好即將上任的川普政府將帶來一個更友善的監管環境，進而提振人們對加密貨幣的市場情緒。比特幣今年迄今上漲192%。