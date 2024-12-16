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CNBC：軟銀將在未來四年對美國投資1,000億美元

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
CNBC引述知情人士報導，軟銀執行長孫正義將在16日宣布，未來四年對美國投資1,000億美元。。美聯社
CNBC引述知情人士報導，軟銀執行長孫正義將在16日宣布，未來四年對美國投資1,000億美元。。美聯社

CNBC引述知情人士報導，軟銀執行長孫正義將在16日造訪川普的海湖莊園時，宣布未來四年將對美國投資1,000億美元。

知情人士說，孫正義也將在與川普的聯合聲明中承諾，將創造10萬個工作機會，主要集中在人工智慧（AI）和相關的基礎設施。這筆資金將在川普任期結束前使用。

這筆資金可能來自由軟銀掌控的各種來源，包含願景基金、資本計畫、或安謀（Arm）；軟銀是安謀的最大股東。其中有些錢未必是新的，可能包括一些已經宣布的資金，例如軟銀近期對AI聊天機器人ChatGPT 背後的科技公司OpenAI的15億美元投資。

在川普首次當選美國總統時，孫正義和川普2016年曾發布類似的聲明，軟銀當時同意在美國投資500億美元，目標是創造5萬份工作機會。

孫正義 川普 美國

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