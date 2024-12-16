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中國大陸經濟數據疲軟 亞股多收跌

中央社／ 香港16日綜合外電報導

中國11月零售銷售成長意外放緩，加上最新一批疲弱數據，市場加劇對於中國經濟的擔憂，並且加深對北京最新振興承諾的失望，亞洲股市今天多收跌。

法新社報導，中國11月社會消費品零售總額年增3%，遠低於10月增幅，並且遠遜於經濟學家預期的5%，數據公布後，香港及上海股市下跌。

中國官員上週末作出新承諾，以提振遭重創的房市，並調整對股市的監控。北京上週承諾推出旨在「大力提振消費」的措施，作為振興計畫的一部分，但投資人並未埋單。

中國國家主席習近平和其他要員在年度中共中央經濟工作會議上表示，他們將實施「適度寬鬆」貨幣政策，增加社會融資，以及「適時」降準降息。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）撰文評論指出：「（中國）家庭信心顯然依然疲軟，（中國當局）承諾明年『大力提振』消費能否有效刺激經濟復甦仍有待觀察。」

市場目前聚焦美國聯邦準備理事會（Fed）及日本央行日本銀行（BOJ）的重要貨幣政策決定。觀察家也正追蹤韓國總統尹錫悅遭彈劾後的事態發展。

至於亞洲其他市場，雪梨、曼谷、馬尼拉、雅加達股市收跌，但新加坡、威靈頓及台北股市收漲，東京股市則平盤作收。

北京 日本央行

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