俄羅斯自製晶片計畫受創 軍用半導體大廠破產
俄羅斯自製晶片計畫遭受打擊，當地業者Angstrom-T是全球最大的軍用晶片生產商之一，在本月初破產。
法院裁定，Angstrom-T因無力償還990萬美元債務，宣告破產。
Angstrom-T的設立，是因俄國當局想開發具競爭力的晶片，用於國內並出口至歐洲各地。該公司企圖成為俄國最大的軍用及民用晶片製造商。
這家公司經營者萊曼，曾任該國通訊部長、也是總統普亭的親信。該廠獲得10億美元的政府資助，及8.15億歐元的銀行信用額度，但財務仍陷入困境，2022年又因涉及生產軍用導航系統，遭美國等制裁，狀況更加艱難。
破產後，Angstrom-T由國營軍事公司Rostec代管，以維持最低限度的晶片產能，並試圖打造能替代進口的產品。俄烏戰爭爆發前，莫斯科當局就已推動進口替代政策，但該國國防業仍仰賴西方生產的機器和設備。
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