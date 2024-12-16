比特幣衝破10萬美元…加密貨幣再迎新高峰？台灣專家這樣解讀

美國總統當選人川普任命前PayPal營運長薩克斯（David Sacks）擔任「AI與加密貨幣沙皇」，以及任命虛擬資產擁護者、華府律師艾特金斯（Paul Atkins）擔任證券管理委員會（SEC）主席後，比特幣價格一度衝破10萬美元大關。所以，加密貨幣在美國即將迎來大爆發了嗎？台灣專家如何解讀這波趨勢？

美國總統大選後，受到川普對加密貨幣友善的態度影響，比特幣走勢看漲。

根據加密貨幣交易平台Coinbase的數據，大選日當天，比特幣的價值為6.9萬美元，一個月內，價格已經飆升超過44%，其他加密貨幣如以太坊（ethereum）和瑞波幣（XRP），在這段期間也出現大幅上漲的情況。

《Vox》指出，加密貨幣價值突然上升，顯示出投資者對川普政策的樂觀態度，特別是他為多個關鍵監管機構挑選的負責人，這些人已明確承諾將對加密貨幣產業放寬監管。

「比特幣突破10萬美元，反映市場對政治支持與新政府監管放寬的期望，」科羅拉多州立大學經濟學教授瓦蘇德萬（Ramaa Vasudevan）表示：「任命支持加密貨幣官員擔任行政職務，明確傳遞出川普擁抱比特幣和加密貨幣的訊號，進而引發資金大量湧入這些市場。」

川普相關政策激發投資人樂觀情緒

川普在總統競選期間，一直是加密貨幣的熱情支持者，他在相關監管機構首長的人選任命上，也能看出端倪。

華府律師艾特金斯將出任SEC主席，他曾在前總統布希（George W. Bush）政府期間，擔任SEC專員長達六年的時間。「艾特金斯不同於川普內閣其他那些較為激進的人選，」加密貨幣研究員懷特（Molly White）在接受《Vox》訪問時表示：「他屬於建制派，在SEC任職期間及之後，一直是去監管的強力倡導者。」

艾特金斯也是數位商會（Chamber of Digital Commerce）旗下代幣聯盟（Token Alliance）共同主席，這是一個提倡放寬加密貨幣監管的產業遊說團體。

此外，《Vox》提到，數位商會執行長博林（Perianne Boring）據傳將出任商品期貨交易委員會（CFTC）主席。CFTC負責制定期貨和商品交易的規則，目前，加密貨幣雖然由SEC監管，但據報導，川普正考慮將其作為商品來進行監管，如果最後確定，加密貨幣將歸CFTC監管，而CFTC通常被認為在監管上採取更為寬鬆的態度。

另外，川普還任命加密貨幣支持者薩克斯（David Sacks），擔任白宮的AI與加密貨幣沙皇。川普在自家社群Truth Social上發文表示，薩克斯將與SEC和CFTC密切合作，制定加密貨幣的法律框架，並協助規劃加密貨幣與AI的政策方向。

這些跡象表明，在川普領導下，加密貨幣的監管環境，可能會比現任SEC主席根斯勒（Gary Gensler）任內的嚴格監管，以及針對加密貨幣公司的多起訴訟，來得更加寬鬆。

「最近對加密貨幣領域的投資浪潮，主要是因為愈來愈多人相信，多年來的監管不確定性和法律戰，可能終於要被明確的規範取代了，」麻省理工學院加密經濟實驗室創始人卡塔利尼（Christian Catalini）表示。

在川普的監管體系下，像Binance和Coinbase這樣的加密貨幣交易所，可能會在較少的訴訟威脅下營運，讓人們更容易在這些平台上進行交易。支持者認為，這將促進該行業的創新，但也可能意味著使用這些平台的個人交易者，將更容易暴露於詐欺、竊盜，以及貨幣的高波動性中。

「雖然沒有人能準確預測比特幣價格的拐點或穩定時間，但比特幣長期成長的驅動力，來自於它的演變，不僅是作為數位黃金，還是作為全球金融基礎設施的核心階層，」卡塔利尼表示。

然而，經濟學家瓦蘇德萬（Ramaa Vasudevan）認為，加密貨幣價格的上漲並非永無止境，因為比特幣曾在多次暴漲後，又迅速崩跌。例如，2022年11月，由於加密貨幣交易所FTX倒閉，比特幣的價值在短短幾天內暴跌20%，降至1.6萬美元以下，外界擔憂，加密貨幣的價格主要基於投機，而非任何內在價值。

「這一切都具備又一場『泡沫』的跡象，而這個泡沫正因為更有利的監管環境而被推動，這些新產品也吸引愈來愈多人進入這些市場，」瓦蘇德萬補充說道。

專家：政策明確，有助於台灣獲得更友善的環境

台灣的專家又是如何分析川普這次加密貨幣人選和政策？

總統當選人川普。美聯社

台北區塊鏈週（Taipei Blockchain Week, TBW）總監賴雅寧（Tiffany Lai）向《遠見》表示，塞克斯在科技領域有豐富的經歷，曾參與多家頂尖科技公司的戰略規劃與創新推動，並長期關注如何利用科技促進經濟發展，特別是在區塊鏈與AI應用上的實際操作，因而成為這個新職位的最佳人選。

區塊鏈週主創團隊之一的安品瑄（Andy An）表示，川普過去曾對比特幣等加密貨幣持懷疑態度，但隨著市場普及與科技領袖的影響力增加，他逐漸改變看法，並認為區塊鏈與AI是未來經濟的關鍵推動力。「這次任命不僅顯示川普對科技產業的重視，也意圖挽回因政策不明確而導致的人才外流問題，吸引更多創新者回到美國，」安品瑄說。

他還提到，美國在國際科技政策上的指標地位，意味著其他國家，特別是歐洲和亞洲，可能會參考或追隨美國的政策方向。而台灣身為一個科技密集型的國家，可望因政策明朗化，獲得更友善的創業環境。先前外界質疑，美國對加密貨幣的監管，是否會違背一開始不依賴傳統金融和政府監控的初衷時，安品瑄認為，相關法規的明確化有助於降低投機風險，吸引更多務實的開發者投入，進一步完善加密貨幣產業的生態系。

總結來說，這次川普任命這些人選，被視為他對這塊新興科技產業態度轉變的里程碑，專家認為，未來政策的明朗化有助於美國重塑科技領先地位，並為全球帶來深遠影響，同時，也必須平衡政策與產業自由間的關係，避免過度干預扼殺創新。

（本文出自2024.12.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）