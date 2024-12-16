總統魯拉簽署法案 巴西確立強制性碳市場

中央社／ 里約15日綜合外電報導
巴西總統魯拉。美聯社
巴西總統魯拉。美聯社

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）簽署一份監督碳權市場的立法，建立強制性碳市場的「巴西溫室氣體排放交易系統」（SBCE），規範企業強制減排兼完善碳交易市場。

碳權（carbon credit）市場一般概分為強制性與自願性碳市場兩種。前者由政府出面，採碳排總量管制，對排放大戶的列管企業設免費排放額（allowance），超過額度者就需另向其他企業買額度，企業或實體努力減碳，就可把用不到的配額賣給其他企業。

自願性碳市場則透過企業或機構申請並執行減碳專案（例如造林、節能等）從中所得出的績分（也可稱碳信用額），拿到碳市場販售，主要是供強制性市場的補充機制。

綜合巴西政府網站與拉美地區財經資訊新聞網「拉丁財經）（Latin Finance）報導，之前巴西當地的碳權交易只有自願性碳市場，現終於建立起強制性市場，由政府為不同企業或單位設定目標來促進減碳。

魯拉12日簽署的新法，等同正式將巴西碳市場區分為強制性與自願性兩種，今後若碳排密集型的列管企業或機構碳排當量超過2.5萬公噸門檻，就需在強制性市場向其他尚有餘額的企業購買抵換額度。

新法也補強自願性市場規範，明訂REDD+這類項目和計畫的相關規則。REDD即「減少因不當伐林與森林退化所造成的溫室氣體排放」（Reduced Emissionsfrom Deforestation and Forest Degradation）；REDD+則納入森林復育及永續管理。

這次的新法規定，在各州內或相關轄區內發展REDD+項目，須確保合法所有者和用益權人（包含原住民、傳統社區等雖無所有權但有權從中獲益者）的權益至上。

巴西 減碳 額度

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