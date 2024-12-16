Fed傳聲筒：Fed對未來降息路徑表述比決議本身重要

投資人普遍預期，聯準會（Fed）本周很可能再降息1碼（0.25個百分點），同時透過最新經濟預測強烈暗示Fed準備放慢降息步調。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯引述前Fed幕僚指出，Fed官員怎麼看接下來的利率走向，可能比降息與否的決議還重要。

曾於2018年到今年初擔任鮑爾顧問的福斯特（Jon Faust）告訴提米羅斯：「目前來看，降息或按兵不動都可以找到支持的理由。」而Fed官員對聯邦資金利率未來路徑的表述，「可能比具體決議更來得重要」。

儘管Fed官員仍認為物價漲幅將逐步放緩至目標水準，但由於總統當選人川普已表明下個月上任後將驅逐非法移工並實施關稅，有些官員對原本通膨預測不再有把握。新政府的政策可能逆轉原本Fed看好通膨降溫的兩大因素：一是商品價格下跌，一是薪資增幅放緩。

官員也對美股及比特幣等投機性狂熱情況感到不安，這些可能刺激消費支出，進一步助長難以擺脫的通膨。曾於2007年至2021年擔任波士頓聯邦準備銀行總裁的羅森格倫（Eric Rosengren）說：「如果我現在是Fed有表決權的一員，我會反對降息。」

Fed理事鮑曼本月在一場演講已表示，從最近的景氣動向來看，「目前很難認為利率水準已具限制性。」達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根則警告，不應誤以為經濟的「正常」利率遠低於目前水準而過度降息。她將當前情況比作船長的深度探測器，可能將泥土誤認為水。

鮑爾在內的另一派官員則表示，他們也認同這一疑慮，但認為Fed尚未面臨降息過度的風險，特別是在過去兩年大幅升息的背景下。鮑爾上個月說：「我們注意到降息過度過快的風險，也注意到降息幅度不足的風險，目前看來，我們似乎正處於我們需要的位置。」

鮑爾通常會在開會前一周的周四和周五，透過電話諮詢12位地區聯邦準備銀行總裁，並和其他6位在華盛頓的理事碰面。鮑爾也由幕僚分送一系列簡報文件，詳述三種不同政策選擇的論點。

鮑爾在今年夏末以大膽且超出常規的2碼（0.5個百分點）來啟動Fed降息周期，當時他還不得不向一些抱持懷疑態度的同僚保證，這麼做不會無意間釋放出經濟困境的訊號。結果，表決的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）委員中只有理事鮑曼投下反對票。這是自2005年以來，聯準會理事首次投下反對票。

提米羅斯說，幾周後，修正後的政府數據顯示，所得成長和個人儲蓄比最初報告更為強勁，這排除了經濟可能衰退的部分疑慮，但也暗示或許沒必要大幅降息。

理事沃勒原本傾向以正常幅度降息，後來被說動才支持較大幅度降息，日前有人問到他是否後悔改變決定時，他把這個決定比做購買車險。

「你會問：為什麼我要買車險？那是因為可能發生車禍。」他在本月一個場合上說：「但車禍沒有發生，難道你會說，買車險真是個愚蠢的決定嗎？當然不會嘛。」