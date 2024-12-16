未保護客戶免遭詐騙 匯豐銀行遭澳洲起訴

澳洲企業監管機關已對匯豐銀行（HSBC）澳洲分行提出法律訴訟，因為匯豐未能正確處理約950份有關客戶損失近100萬美元以上的通報。

路透社報導，澳洲證券暨投資委員會（ASIC）指控匯豐銀行，在調查與未經授權付款和交易相關的問題上，平均花了145天。

澳洲證券暨投資委員會還說，2020年1月至2024年8月間，澳洲匯豐銀行（HSBC Australia）收到這些交易報告，客戶損失約2300萬澳元（約新台幣4.7億元）。

報告指出，其中近1600萬澳元的損失，發生在2023年 10月至2024年3月間。

監管機關宣稱，澳洲匯豐銀行缺乏適切的管控措施，來預防和檢測未經授權的支付，未能及時調查客戶的未經授權交易報告，也沒有及時恢復銀行服務。

澳洲當局和銀行正加倍努力，減少澳洲銀行業發生的詐騙數量。