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蘋果將推可折疊iPad？傳直逼20吋 目標2028年上市

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果傳出正在打造超大版本的可折疊iPad，有如將兩台iPad Pro平板電腦並排放置。圖為蘋果2022年發表新的巧控鍵盤。路透
蘋果傳出正在打造超大版本的可折疊iPad，有如將兩台iPad Pro平板電腦並排放置。圖為蘋果2022年發表新的巧控鍵盤。路透

根據彭博資訊最新「Power On」時事通訊專欄，蘋果正在打造超大版本的可折疊iPad，有如將兩台iPad Pro平板電腦並排放置，目標在2028年左右上市。

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專欄記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果投入這項可折疊iPad已有約兩年，目標是避免當前折疊產品在打開後會有的明顯折痕。蘋果在這方面已有進展，工業設計團隊所設計出的原型機幾乎看不到折痕。但現在要判斷蘋果是否能完全擺脫折疊產品的折痕還太早，例如三星電子在五年前推出首支折疊手機，但是依然見得到折痕。

蘋果目前最大尺寸的iPad為13吋，但蘋果明白遊戲玩家、軟體開發人員或想要看影片的一般消費者會希望有更大的螢幕，然而，要推出尺寸逼近20吋的大顯示螢幕，就必須要讓它能夠折疊，以便於放進背包或提袋。

這種折疊平板實際上也可當成筆電來設計，其中一片螢幕可取代鍵盤，有點類似失敗的微軟Courier和Surface Neo，以及聯想Yoga Book 9i。

蘋果的版本據傳將採用iPadOS或類似的作業系統，而且將不會是「iPad-Mac混合體」，但將結合兩種產品的元素。

至於蘋果可望在2028年推出這款大尺寸折疊平板電腦的時間點，和近期一些傳聞有一些吻合處。例如在本月5日流出的一份顯示器藍圖提到，蘋果將在2028年推出一款可折疊裝置，配備可折疊OLED和RGB Tandem螢幕，尺寸為18.8吋。18.8吋螢幕實際上就是將兩個13吋iPad Pro並排放置的對角線尺寸。

不過，先前市場傳聞指出，蘋果正在為2026年上市推出可折疊iPad ，但螢幕尺寸僅8吋，類似於iPad Mini。

失敗 專欄

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