高盛：Fed明年1月料按兵不動 降息步伐放緩

聯準會（Fed）台北時間本周四凌晨預料會把基準利率調降1碼（0.25個百分點），並將釋出減緩降息步伐的關鍵訊息。高盛已調整Fed明年降息步調的預測，預料1月不動，再分別於3月、6月和9月降息。

因此，高盛首席經濟學家哈齊亞斯（Jan Hatzius）帶領的團隊指出，2025年底利率將略高最終在3.5%-3.75%之間的水準。

高盛解釋，先前預測1月會降息，理由是Fed高層希望看到勞動市場出現更明顯的穩定跡象，但目前尚未達到這一標準。因此，高盛認為，「1月是否降息是更難以確定的決策，比市場定價所暗示的還要更接近兩可的情況」。

最近Fed官員的談話明確表達希望很快放慢降息步調，理由是失業率低於聯邦公開市場委員會（FOMC）的預測，而通膨則高於預期。不過，差異並沒有看起來那麼明顯。

Fed官員可能也希望面對新一屆政府政策的不確定、尤其是可能調高關稅之際，採取更謹慎的態度。

另一個原因是，Fed官員對重新評估中性利率的態度似乎比預期更加開放，這也支持他們更早開始放慢步伐，以尋找合適的停靠點。

高盛預測，Fed更新「點狀圖」中位將呈現2025年降息三次，將利率降至3.625%；2026年降息兩次，至3.125%；2027年則維持3.125%的水準，這比9月的預測高出25個基點。此外，高盛預測長期或中性利率的中位點會上揚0.125個百分點至3%，繼續緩步上升。

高盛的預測仍比市場定價略為偏鴿派，主要原因是預期川普政府可能帶來的政策變化對利率的影響更具雙向性。