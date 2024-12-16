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日銀本周會意外升息？穆迪分析師認為央行擔心日圓太弱

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日銀本周將進行利率決策，圖為日圓。路透
日銀本周將進行利率決策，圖為日圓。路透

日本銀行（央行）預定本周四宣布利率決策，儘管市場傳出，官員們認為當前幾乎沒有立即升息的急迫性，多數分析師預期，日銀本次應該會按兵不動，但穆迪分析師卻認為，本周有可能升息1碼。

知情人士本月稍早向彭博資訊表示，日銀官員們認為，升息前再等一下的代價不高。由於市場押注日本央行暫時將按兵不動，日圓兌美元應聲貶至11月以來最低，凸顯日圓面臨進一步貶值的風險。

雖然交易人士目前認為日銀本周升息的機率不到20%，但由於日銀曾經意外升息，很少人會感到鬆懈。知情人士說，日銀官員對12月升息持開放態度，將視數據和市場發展而定。據悉，如果本次會議提議升息，一些官員也不會反對，這顯示在央行總裁植田和男的領導下，日銀距離第三次升息已經愈來愈近。

Totan Research首席經濟學家、資深日本央行觀察人士加藤出表示，日銀正在愈來愈接近升息，「我認為央行12月將按兵不動，1月會升息」。

雖然最新數據顯示，經濟和通膨走勢符合日本央行的預期，這是升息的先決條件，但植田和男還需應付市場認為這次會利率不變的普遍預期，以及7月意外升息後留下的陰影，當時曾導致全球金融市場動盪，央行因溝通不清而受到批評。

不過，根據穆迪分析（Moody's Analytics）的說法，日銀本周在決策會議後可能升息1碼。包括Danny Kim和Stefan Angrick在內的分析師在報告中表示，12月和明年1月升息的機率分別是60%和40%，「央行擔心日圓貶值可能會推高通膨，傷害實質薪資和消費者支出」。

分析師表示：「儘管有不穩定的成長環境情勢，但弱勢日圓可能促使日銀緊縮政策。」

分析師 日本央行 通膨

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