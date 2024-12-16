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FT訪調的經濟學家 絕大多數下調降息預期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比60%多一點的經濟學家認為，川普的政策計畫會對美國經濟成長產生負面影響。圖為紐約購物者。美聯社
比60%多一點的經濟學家認為，川普的政策計畫會對美國經濟成長產生負面影響。圖為紐約購物者。美聯社

根據金融時報（FT）與芝加哥大學布斯商學院合作進行的調查，經濟學家認為，因為擔心川普重返白宮後的施政會加劇通膨聯準會對降息很可能採取更謹慎的態度。

在12月11-13日的調查，絕大多數受訪的經濟學家認為，到2025年底，通膨率將徘徊在3.5%或更高，而9月調查時，大多數預測通膨率可能降至3.5%以下。相較於9月，受訪的經濟學家上調了對明年聯邦資金利率的預測。

如果聯準會下周一如預期地降息1碼，政策利率將降至4.25-4.5%。

在這項調查裡，比60%多一點的經濟學家認為川普的政策會對美國經濟成長產生負面影響。如果他落實普徵關稅，並對進口自中國大陸的商品課重稅，大多數學者預期通膨會走高。

受訪的47位經濟學家裡，80%以上認為，在剔除食品和能源價格後，以個人支出消費物價指數（PCE）衡量的明年通膨率，不會降到2%以下，要到2026年1月或更晚才降得下來。相較於9月，僅35%受訪的經濟學做出相同的估計。未來12個月核心PCE通膨率的中位數估計是2.5%，高於9月估的2.2%。 

任職約翰霍普金斯大學的Jonathan Wright說：「通膨下降比我和大多數人所預期的較為無痛，但我認為，達標的最後一小段路會比較難一點，這個環境對聯準會來說當然不太可能急於降息。」 

喬治華盛頓大學教授Tara Sinclair表示，這甚至可能意味在12月降息後延長維持利率穩定期，在明年剩餘時間按兵不動。

65%以上的經濟學家預估明年底利率將落在3.5-4%之間或更高。 

他們對經濟前景仍舊抱持樂觀態度，實質GDP成長的中位數估計是2.3%，高於9月的2%。有超過一半的經濟學家估計，2026年第3季之前，下次經濟衰退不會出現。

他們警告，聯準會可能苦於如何克服這段時期。一位學者表示，假使央行被迫將利率維持在高檔以抵消川普政策的影響，川普和鮑爾之間可能出現「對抗」。

經濟衰退 聯準會 通膨

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