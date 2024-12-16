本周開盤前 五件國際事不可不知

今年漲勢領先的大型科技股上周五再創新高，美國公債則下跌，反映投資人迎接聯準會（Fed）本周決策之前，已開始為明年放慢降息步調做準備。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

大型科技股再創新高 投資人正為 Fed 放慢降息步調布局

在博通（Broadcom）大漲帶動下，代表大型科技股的那斯達克100指數周五上漲0.8%，三天來二度創下歷史新高，且連續四周上漲。三大指數則表現平平。標普500指數和道瓊工業指數本周分別下跌0.6%和1.8%，那斯達克綜合指數漲0.3%。

博通因看好人工智慧（AI）晶片需求大增，股價大漲24%，市值首度突破1兆美元。博通最大供應商台積電ADR也大漲5%，較台北交易溢價22.7%，費城半導體指數也受激勵大漲3.4%。

The Sevens Report 創辦人艾塞耶（Tom Essaye）說：「科技股過去一周提醒了投資人，AI和量子運算的浪潮短期內不會消退。」不過，他也提醒，「科技股的強勢掩蓋了其他市場表現平平的事實」。

即將到來的一周，Fed決策會議將成為今年年終的重大考驗。市場幾乎篤定Fed會降息1碼（0.25個百分點），這可能進一步助長美股今年漲勢。

尹錫悅遭彈劾後 關注韓元韓股走勢

南韓總統尹錫悅十四日遭國會彈劾停職，由總理韓悳洙代理總統。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明已表示「暫時不會」推動彈劾韓悳洙，但拋出由朝野組成「國政協商機制」，國會與政府共同參與以恢復國政運作。這凸顯缺乏政治權威又非民選的韓悳洙代理總統職務，面臨難題。

韓元和南韓股市今天開盤走勢備受關注。自尹錫悅12月3日宣布實施戒嚴隨即又撤銷後，韓元兌美元匯率已貶值超過2%。韓元上周五以每美元1,435.45作收。股市則收復大部分因戒嚴引發的跌幅。Kospi指數上周上漲2.7%，投資人已料到尹錫悅會被罷免。

英入 CPTPP 經濟吞補丸

英國15日成為第一個加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的歐洲國家，是英國脫歐以來最大規模貿易協定，有助與全球成長最快速的地區建立連結。

英國政府估計，長期而言，加入CPTPP可望每年為英國經濟帶20億英鎊的效益，提振英國國內生產毛額（GDP）0.08個百分點。英國預算責任辦公室（OBR）估計，脫歐對英國GDP的打擊為4個百分點。

但路透指出，這不是只有純粹的經濟考量，也有其戰略意義，英國如今可以影響中國大陸和台灣能否加入CPTPP。中國大陸和台灣先後於2021年申請加入，但CPTPP至今尚未成立兩岸的入會工作小組。

駁回TikTok上訴！ 美法院維持執行「不賣就禁」新法

大陸字節跳動（ByteDance）旗下海外版抖音TikTok危機進一步上升。由於「不賣就禁」法案將於明（2025）年1月19日實施，TikTok為避免遭到禁用，近日向上訴法院提交緊急動議，要求暫緩執行有關法律實施。然而，美國法院於近日駁回緊急動議。

大陸監管機構誓言穩定房地產和股市

高層會議呼籲擴大刺激措施之後，大陸監管機構承諾加強力度穩定房地產和股市，並實施更有效的財政政策。

《21世紀經濟報導》引述中國央行研究局局長王信報導，明年將適時降準降息。報導說，王信在周六的一個活動上表示，央行將加大貨幣信貸投放力度。