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英國加入CPTPP 首個歐洲國家

聯合報／ 國際中心／綜合報導

英國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的議定書昨天生效，英國正式成為CPTPP第十二個成員國，也是首個加入CPTPP的歐洲國家。

英國加入後，宣告CPTPP這個區域經貿組織版圖擴大至歐洲，會員國的國內生產總值（GDP）在全球占比達到約百分之十五。英國政府估計，加入後可望每年為英國經濟帶來多達廿億英鎊（約台幣八二○億元）的效益。

美國總統當選人川普將於明年一月廿日上任，他揚言對進口商品加徵關稅已成為明年全球經濟的不確定性風險。日本經濟新聞報導，英國加入CPTPP的意義不僅在於關稅減免。日本三菱日聯銀行研究諮詢部門主任研究員中田一良說，「在保護主義抬頭的情況下能提高CPTPP存在感，這具有重要意義」。

日本經濟 美國 英國

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