石油巨頭 爭奪科技供電大餅

美國石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobile）與雪佛龍（Chevron）都已加入為人工智慧（AI）資料中心供電的競賽，押注為了滿足龐大能源需求的科技巨頭，最終將轉向採用天然氣。

埃克森美孚上周發表為資料中心供電的天然氣廠建造計畫，將運用碳捕捉（CCS）技術，降低這座廠房的碳排量90%。財務長米寇爾絲（Kathryn Mikells）表示，正與其他大型工業企業攜手，迅速部署高度可靠與碳密集度低的供電解決方案，以滿足AI運算日增的能源需求，但她未透露合作的對象。

她表示，這座天然氣廠將不依賴電網，獨立於公用設施之外，因此安裝速度比傳統發電廠更快。埃克森美孚也未揭露客戶或發展時程。

埃克森美孚已沿著美國墨西哥灣海岸大量投資建立CSS網路，以超過900英里的管線，將一些工業客戶的二氧化碳（CO2）運送至永久儲存地。該公司預估，到2050年時，為AI資料中心減碳的商機，占其CSS市場的比率將上看20%。

雪佛龍新能源業務總裁古斯塔夫森（Jeff Gustavson）也表示，也正思索要如何供電給資料中心，「這是我們公司非常適合參與的事物」。

雪佛龍是天然氣生產巨擘，也擁有發電設備與大片可供建造資料中心的土地。

儘管近來科技業者都尋求以核能為資料中心供電，但化石燃料產業和能源分析師最近幾個月來已主張，科技業最終將須擁抱天然氣，因為興建核電廠曠日廢時。

埃克森美孚執行長伍茲便宣稱，該公司比任何美國公司更適合滿足近期的AI電力需求，「若你押注核能和其他未來科技，前方依然長路漫漫」。科技公司投資的小型核反應爐預料要到2030年代，才會達到商業化。

伍茲說，埃克森美孚並非要開設發電業務，而是計劃在AI急速發展的早期階段，運用其領導大型專案的專業，協助安裝AI的發電設施，在AI急速發展期結束後，將專注於捕捉和儲存伴隨資料中心而來的碳排。