東協各國爭相打造AI重鎮 對相關治理採取「輕監管」

隨著人工智慧（AI）蓬勃發展，東南亞各國正力圖成為AI重鎮，已擬定各自的國家AI戰略，對AI治理採取「輕監管」的立場。

CNBC報導，東南亞國協（ASEAN）的十國都已發布國家AI戰略，以新加坡最早，2019年就發布願景，2023年12月更新計畫，內容包含擴增AI人力三倍至1.5萬人，並設立研究與開發中心。

星國政府更承諾未來五年對AI投資10億新元（7.41億美元），使新加坡在Saleforce的2023年亞太地區AI整備指數獨占鰲頭。

不過，東南亞鄰國也正急起直追。例如，越南的AI戰略設定目標，要在2030年前成為開發東協AI解決方案的重鎮，並且發揮在晶片組裝、測試和封裝能力的優勢。VinAI去年發表也專為越南用戶打造的語言模型PhoGPT。

其他東協國家則著眼在傳統的勞力密集產業內，運用AI。例如，柬埔寨已詳述要如何把AI運用於農業技術。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所東協研究中心首席研究員克莉絲緹娜．方（音譯）說，東協的AI治理立場與歐洲的立場分歧，採用「輕監管，似乎是最適合該地區的方式」，「這主要是出於幾個因素，包含東協沒有中央立法機關，不同於歐盟，而且各成員國的數位與監管能力都有顯著差異」。

她也表示，東南亞對AI倫理制定的框架，「較偏指南」，而非嚴格的政策要求。

不過，Network顧問公司執行長王月涵（音譯）指出，東協國家面臨的最大挑戰「不是技術，而在於政治層面」，這些國家要順利推動AI計畫的關鍵在於，留住年輕且對科技嫻熟的人口。她主張，推出與AI發展計畫相輔相成的國家教育戰略，可能是最有效的方式。