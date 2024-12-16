OpenAI打造上兆美元企業的雄心 面臨馬斯克威脅

OpenAI執行長奧特曼要繼續稱霸人工智慧（AI）市場、同時把這家新創公司打造為市值上兆美元企業的雄心，正面臨來自億萬富豪馬斯克難以預測的威脅，因為馬斯克和OpenAI之間素有恩怨、馬斯克旗下的xAI是OpenAI的競爭對手，更重要的是，馬斯克與二進白宮的美國總統當選人川普交好。

英國金融時報（FT）報導，自從川普11月勝選以來，OpenAI高層已在準備和美國新任政府往來，但馬斯克成為川普的親信，使準備工作的複雜度更加提高。

馬斯克與奧特曼2015年共同創立OpenAI，但後來馬斯克離開，兩人關係也告破裂，他曾形容奧特曼「狡詐」，並且狀告奧特曼與OpenAI，指控OpenAI置獲利於公益之前，對他從事「莎士比亞劇作般等級的詐欺」。

已推出自家AI公司xAI的馬斯克，也尋求廢止OpenAI與微軟數十億美元的商業夥伴關係，最近更請求一名加州法官頒布初步強制令，阻擋OpenAI轉型為營利事業。

OpenAI則在13日請求法官拒絕，並在網站公布許多與馬斯克往來的電郵與文字訊息，證明馬斯克還在OpenAI時，也支持轉型為營利企業。

OpenAI也擔憂，馬斯克會推動劍指OpenAI的新法規，並且幫助xAI拿到豐厚的政府合約。創辦求職社群平台領英（LinkedIn）的微軟董事霍夫曼說，他「確實」擔心馬斯克對奧特曼的敵意，會影響到川普的AI政策，拖慢xAI競爭對手的發展。

親近馬斯克的人士認為，馬斯克很有原則，不會運用在政府的角色，以繁重法規對付OpenAI，而且馬斯克是要減少管制、提高政府效率，此舉不合邏輯。

目前OpenAI來自馬斯克的最大挑戰，是跟XAI的直接競爭。馬斯克旗下公司擁有大量自有數據，能用於訓練AI，xAI也已推出大型語言模型Grok、以及最新版AI聊天機器人Grok-2，且正在打造Colossus超級電腦。

川普曾說，馬斯克會把國家利益置於自家企業之前。馬斯克也曾在旗下的社群平台X表示，對手能預期他會寬宏大量，但一名曾遭馬斯克報復的律師說，這話沒人會信。

奧特曼已說：「我深信馬斯克會做正確之事，而運用政治權力（以馬斯克手握的程度來說）傷害競爭對手，給予自家企業優勢，這很不美國。」OpenAI政策長勒漢（Chris Lehane）則強調OpenAI在川普政策的三大面向重要性，包括強化美國競爭力，重建經濟以及加強國安。