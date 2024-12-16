倫敦證交所掀企業出走潮 今年來88家公司下市

倫敦證交所（LSE）今年來流失的上市公司數量，可能是金融海嘯以來最多，引發市場人士擔心倫敦的金融中心地位。

英國金融時報（FT）報導,，今年來共88家企業從倫敦下市、或將主要上市地點從倫敦轉出，為2008年來新高，而且只有18家企業補位，淨流失上市公司數量為15年來最多，市場人士也擔心將有更多富時100指數成分企業會從倫敦遷至紐約。

2020年以來，已有七家富時100指數成分企業出走，包括博弈巨擘Flutter集團和CRH建材集團都在過去18個月內將主要上市地點遷往紐約。以13日股價計算，這些出走企業的市場總額接近2,800億美元，約占富時100指數總市值的14%。

再者，私募業者持續接管上市公司，也削弱LSE的實力。資安業者Darktrace與投資平台Hargreaves Lansdown今年都已同意被私募業者收購。

出走企業提出的理由，包括紐約股市的投資人「池子」更深，且預期紐約股市的流動性將更佳。另外一些企業是因為美國業務大幅成長。