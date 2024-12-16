倫敦證交所掀企業出走潮 今年來88家公司下市

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

倫敦證交所（LSE）今年來流失的上市公司數量，可能是金融海嘯以來最多，引發市場人士擔心倫敦的金融中心地位。

英國金融時報（FT）報導,，今年來共88家企業從倫敦下市、或將主要上市地點從倫敦轉出，為2008年來新高，而且只有18家企業補位，淨流失上市公司數量為15年來最多，市場人士也擔心將有更多富時100指數成分企業會從倫敦遷至紐約

2020年以來，已有七家富時100指數成分企業出走，包括博弈巨擘Flutter集團和CRH建材集團都在過去18個月內將主要上市地點遷往紐約。以13日股價計算，這些出走企業的市場總額接近2,800億美元，約占富時100指數總市值的14%。

再者，私募業者持續接管上市公司，也削弱LSE的實力。資安業者Darktrace與投資平台Hargreaves Lansdown今年都已同意被私募業者收購。

出走企業提出的理由，包括紐約股市的投資人「池子」更深，且預期紐約股市的流動性將更佳。另外一些企業是因為美國業務大幅成長。

倫敦 指數 紐約

延伸閱讀

美媒譽鼎泰豐小籠包最強軟實力 與晶片同為台灣象徵

MLB／暗諷大谷「沒料」！紐約嘻哈傳奇：索托領的比那個日本傢伙多

全美首樁！紐約醫師為達拉斯婦女開墮胎藥 遭德州檢方控告

NBA／尼克Logo上「擲骰子」嘲諷紐約人 楊恩：幾天前就計劃

相關新聞

川普關稅政策企業撼不動 民眾開始採買囤貨

現在距離美國總統當選人川普上任還不到兩個月，美國企業界除了示好，也已展開遊說，希望說服川普軟化或調整提高關稅的計畫，但川...

OpenAI打造上兆美元企業的雄心 面臨馬斯克威脅

OpenAI執行長奧特曼要繼續稱霸人工智慧（AI）市場、同時把這家新創公司打造為市值上兆美元企業的雄心，正面臨來自億萬富...

川普對抗性貿易政策衝擊 2025亞洲投資點名四大類

在美國總統當選人川普帶來加徵關稅與強勢美元等兩大風險之際，全球基金業者正在尋找保護亞洲投資之道，2025年押注標的聚焦於...

面對川普政府 韓企憂慮成美中貿易夾心餅乾

在尹錫悅彈劾案通過後，南韓在野黨將暫不彈劾代行國政的總理，有望降低政治不確定性，韓元匯率16日也可望繼續回升，但對企業而...

美國總統當選人川普喊郵政民營化 又掀震撼

知情人士透露，美國總統當選人川普最近幾周已對推動美國郵政（USPS）民營化，表現出濃厚興趣，此舉可能撼動美國消費者運輸與...

英入CPTPP 經濟吞補丸

英國15日成為第一個加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的歐洲國家，是英國脫歐以來最大規模貿易協定，有助與全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。