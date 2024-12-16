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英入CPTPP 經濟吞補丸

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

英國15日成為第一個加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的歐洲國家，是英國脫歐以來最大規模貿易協定，有助與全球成長最快速的地區建立連結。

英國政府估計，長期而言，加入CPTPP可望每年為英國經濟帶20億英鎊的效益，提振英國國內生產毛額（GDP）0.08個百分點。英國預算責任辦公室（OBR）估計，脫歐對該國GDP的打擊為4個百分點。

但路透指出，這不是只有純粹的經濟考量，也有其戰略意義，英國如今可以影響中國大陸和台灣能否加入CPTPP。中國大陸和台灣先後於2021年申請加入，但CPTPP至今尚未成立兩岸的入會工作小組。

哥斯大黎加將成為下一個準會員國，而印尼也已遞交入會申請書。

英國去年7月中旬提交入會申請書，如今正式成為CPTPP第12個成員國，即日起與11個既有成員國中的八國往來，適用CPTPP貿易規定並享較低關稅，與澳洲的協議則是12月24日生效，至於加拿大和墨西哥，則是這兩國批准後60天內生效。

這也是英國首次與馬來西亞、汶萊達成自由貿易協定。儘管英國與其他國家先前就達成貿易協議，但CPTPP規定更進一步，特別是在允許公司選擇如何使用「原產地規則」的條款。

英國 馬來西亞

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