美國總統當選人川普喊郵政民營化 又掀震撼

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
美國總統當選人川普。美聯社
美國總統當選人川普。美聯社

知情人士透露，美國總統當選人川普最近幾周已對推動美國郵政（USPS）民營化，表現出濃厚興趣，此舉可能撼動美國消費者運輸與商業供應鏈，並影響65萬名聯邦員工的飯碗。

華盛頓郵報報導，川普在海湖莊園與商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）會商時，曾討論他想徹底改革美國郵政的想法。

知情人士說，川普本月初曾召集一群交接團隊官員，詢問他們對於讓美國郵政民營化的看法。

報導指出，川普在得知美國郵政的年度財務損失後，表示政府不應補貼該機構。領導政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克和企業家拉馬斯瓦米，已針對改革美國郵政展開初步對話。

目前還不清楚川普想改革美國郵政的計畫細節。他2019年擔任總統時，曾與美國郵政爭吵，試圖迫使該機構把制定費率、人事決策、勞工關係、以及管理與最大客戶之間關係等關鍵職能，移交給財政部。

川普 美國 馬斯克

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