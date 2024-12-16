面對川普政府 韓企憂慮成美中貿易夾心餅乾

在尹錫悅彈劾案通過後，南韓在野黨將暫不彈劾代行國政的總理，有望降低政治不確定性，韓元匯率16日也可望繼續回升，但對企業而言，最大的憂慮不是戒嚴風暴，而是南韓與美國、以及和中國大陸的關係。

尹錫悅在國會通過彈劾案後，發表電視演說表示他「永不放棄」，形容他只是被「暫時停職」。共同民主黨黨魁李在明則表示，目前沒有彈劾總理韓悳洙的計畫，呼籲他要保持中立。

南韓央行則矢言將維持市場穩定，防範16日可能出現的動盪。但分析師認為，韓元兌美元有望繼續從兩年低點回升，主要挑戰來自於美國聯準會（Fed）決策和美國總統當選人川普加徵關稅等外部風險。

在南韓經商的外國企業也抱持類似看法，頭號憂慮並非戒嚴引發的政治亂局，而是南韓在美中貿易戰下的微妙處境。一名跨國企業在首爾的主管說：「我們沒有認真討論目前政治情勢對企業的影響，我們在這方面的施力點有限，也未構成立即的威脅。」

許多企業真正更擔心的是，南韓在面對川普政府時，如何維持談判地位，同時又不與中國大陸交惡。

一名晶片材料業者主管說，「我們的總部相信南韓當局將妥善化解決政治議題」，在南韓營運的晶片供應商特別擔心的是，南韓晶片製造商未來能否收到美國晶片法承諾提供的補助，若這些客戶因為沒有補助而無法在美國推動設廠計畫，「將直接影響我們的銷售」。

另一家供應商則指出，美國禁止將先進的高頻寬記憶體（HBM）晶片銷往中國大陸，也可能限制南韓晶片製造商的成長潛力。在南韓經商的中國大陸企業更在意的是南韓對中國大陸的立場。