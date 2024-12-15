iPhone也有折疊機了？傳明年蘋果將推更薄iPhone、折疊式機種展開比16 Pro Max大

消息人士透露，蘋果正計劃推出一款機身更輕薄的iPhone以及兩款折疊式裝置，以提振iPhone銷售。

道瓊社報導，蘋果計劃從明年起推出新款iPhone，機身比目前機型的8公釐更薄，還透過簡化的相機系統降低成本，價格也比iPhone Pro更便宜。

知情人士說，蘋果還計劃推出兩款折疊裝置，較大尺寸的裝置有19吋，螢幕展開後幾乎與某些桌上型顯示器一樣大，可當成筆電使用。較小尺寸裝置則是折疊式iPhone，螢幕展開後的尺寸將比iPhone 16 Pro Max更大。

知情人士說，這兩款折疊式設計已經開發多年，但一些關鍵零組件還沒準備就緒，主要挑戰包括改善軸承以及螢幕保護蓋等。海通國際證券分析師蒲得宇表示，目前市面上的折疊手機不夠輕、不夠薄、或不夠節能，無法符合蘋果的標準，這是蘋果較慢進入折疊機領域的原因。

知情人士說，蘋果曾嘗試其他不同設計，例如折疊時在裝置的外部安裝顯示器，但現在更傾向於向內折疊的設計。

蘋果正渴望找到加速成長的新方法。iPhone業務仍佔整體營收的一半左右，但去年度銷售低迷，營收成長不到1%。

由於三星電子、華為等競爭對手都有生產折疊裝置，因此蘋果這些更新不算重大突破，但相較於該公司多年來所進行的升級，折疊機將在形式和功能方面出現更大的改變。

研究智慧手機市場的BayStreet Research首席分析師馬爾多納多（Cliff Maldonado）表示，iPhone上一次的重大改款是2017年推出的iPhone X。