「咖啡通膨」來了！為什麼南韓星巴克漲價 生意卻越好？

摘要 1.韓國星巴克8月宣布漲價後，為留住顧客，在10月試推訂閱制服務Buddy Pass，不到3個月就發現，參與試推門市客流量增加5成。 2.其他品牌如手搖飲貢茶、The Coffee Bean陸續跟進，也讓訂閱制成為韓國飲料市場的新常態。

在通膨壓力下，不少店家都會漲價因應，但該如何留住顧客？

答案，就是訂閱制。

韓國星巴克2024年8月宣布，分別調漲大杯、特大杯飲料價格300、600韓元，為了讓消費者對其服務和產品產生依賴，該公司從10月起試行韓國第一個咖啡訂閱服務Buddy Pass。

1300萬位韓國星巴克星禮程會員，只要每月再支付9900韓元（約合新台幣225元），就可享受每日下午2點後手工調製飲品7折，每月一次餐點訂單7折額外折扣、兩張免費外送券。

韓國星巴克執行長孫正賢（Son Jung-hyun）表示，透過提供星禮程會員差異化服務，豐富顧客的「星巴克體驗」。

事實上，韓國是星巴克全球第4大市場，目前擁有約1700間門市，僅次於美國、中國、加拿大。儘管其地位難以撼動，但根據市調機構歐睿國際（Euromonitor International）調查，2023年韓國人均年咖啡消費量為405杯，是全球的兩倍多，使國際咖啡品牌把韓國視為重要據點。

如加拿大Tim Hortons在2023年12月首度插旗韓國，短短一個月賣出30萬個甜甜圈、10萬杯咖啡後，短短半年內就開了3家門市，而美國的Intelligentsia也打算把首家海外門市設在韓國。

物價飆，訂閱制成韓國飲料市場新常態

競爭日益激烈，使韓國星巴克思考用訂閱制築起護城河，以得到消費者歡迎。據內部統計，提供訂閱服務的門市，客流量至少增加5成。因此，雖然3個月的試行期還沒到，該公司就向《韓國時報》（Korea Times）指出，會繼續推動訂閱制，並擴大服務範圍。

此舉也讓訂閱制成為韓國飲料市場的新常態。如台灣起家的手搖飲品牌貢茶，最近也在首爾交通繁忙的門市開始試推訂閱服務，消費者每個月支付2萬9000韓元，就可在每日上午11點前，無限次享用7種飲料中的任何一種。

而本土品牌咖啡豆（The Coffee Bean）則是在今年11月首度推出訂閱服務，每年繳交3萬韓元費用，就能享有3杯免費飲料，以及生日券和食品、飲料9折優惠券。

隨著物價上漲逼迫消費者勒緊腰帶，越來越多消費者正在尋找低價咖啡店，使大型連鎖品牌紛紛為消費者提供更實惠選擇，訂閱制正是他們的答案。

韓國電信巨頭KT旗下的KT經濟研究院（KT Economic Management Research Institute）調查也顯示，韓國訂閱市場規模，從2020年的40兆韓元，將持續成長到2025年的100兆韓元，「只要是人們使用的東西，都可以透過訂閱制來購買，」財經媒體《Pulse》直指。

然而，研究機構顧能（Gartner）指出，實際上只有2成的訂閱業務可成功留住客戶。《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）（Harvard Business Review）醒，產品必須比滿足相同需求的競爭品更容易使用，定期加入新奇產品，而且隨著時間遞嬗，要讓消費者覺得商品變得越來越有價值，才能使訂閱制持盈保泰發展。

資料來源：koreatimes、worldcoffeeportal、pulse、teaandcoffee、hbr、亞洲日報

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《原文「咖啡通膨」來了！為什麼韓國星巴克漲價，生意卻越好？》