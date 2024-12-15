比爾蓋茲：如果我年輕時有手機 我不確定是否能有今天的成就

摘要 1.比爾蓋茲的成功很大程度上歸功於「貪婪的閱讀習慣」和「自我隔離的能力」。 2.這位前全球首富認為：我們的注意力就像肌肉一樣，需要鍛鍊。社群媒體不斷的干擾與其令人上癮的特性，使得年輕人很難培養這種能力。 3.當提及「如果他在成長時期也有令人分心的App，他是否還能有今日深度閱讀的習慣？」他坦言，自己也沒有答案。但這是所有關注青少年發展的人都應該提出的問題，因為注意力就像肌肉一樣，需要鍛鍊。

比爾蓋茲（Bill Gates）曾反思，如果他像今天的孩子一樣，在智慧型手機和社群媒體的包圍下長大，他不確定自己還有沒有辦法成為億萬富翁。

他創辦了市值高達3.26兆美元的微軟，並大力推動公益慈善，他成立的比爾和梅琳達·蓋茲基金會更致力於改善全球健康和教育現狀。

儘管對網路與個人電腦有著巨大貢獻，蓋茲近日在個人部落格GatesNotes中提到，若非他童年時經常和朋友四處探索外面的世界，或是關在房間裡長時間閱讀和深思，微軟這家如今市值3.26兆美元的科技巨頭可能根本不會存在。

失控的焦慮世代

比爾蓋茲分享，他會出現這一念頭，是因為最近讀了由紐約大學社會心理學家喬納森·海特（Jonathan Haidt）撰寫的《失控的焦慮世代》。

這本書的核心論點是，自2010年起，智慧型手機和社群媒體針對整整一代人的大腦運作，啟動了一場「大規模重塑」機制，這深刻影響了孩子們的社交能力與心智發展。

蓋茲不禁思考：如果他在成長過程中，每次在房間裡都有一個讓他分心的App讓人忍不住去滑，或每次處理程式設計問題時，手機就會彈出幾條新訊息，他是否還能培養出深度閱讀的習慣？

他坦言，自己沒有答案。但認為這是所有關心年輕人心智發展的人，都應該提出的問題。蓋茲寫道：「我們的注意力就像肌肉一樣，需要鍛鍊。而社群媒體不斷的干擾與其令人上癮的特性，使得年輕人很難培養這種能力」。

專注力：成功的關鍵

蓋茲在部落格中一再強調，他的成功很大程度上歸功於：「貪婪的閱讀習慣」和「自我隔離的能力」。

1990年代，已經是微軟執行長的蓋茲，每年都會到偏僻的木屋進行所謂的「思考週」（Think Week）。在那裡，他只帶上一大袋書籍和技術文件，在這段時間他「全神貫注」甚至完全不檢查電子郵件，這樣才能不受干擾的專注在閱讀、思考與撰寫未來的藍圖。

他也提到：「當我感到焦躁或無聊時，或因為行為不端而陷入麻煩時，我會消失在自己的房間裡，沉浸在書籍或想法中，通常持續幾個小時而不被打擾。」

根據《華爾街日報》的報導，這種高強度的專注期，有助於比爾蓋茲激發許多重大想法，例如微軟開發IE瀏覽器的計劃。但如今，蓋茲認為，微軟和他所推廣的科技反而可能阻礙人們進行深度思考；而深度思考是推動創新的必要條件。

在《失控的焦慮世代》一書中，作者指出，科技造成了年輕人的心理健康危機，Z世代的孤獨感和憂鬱程度不斷上升。研究顯示，持續使用智慧型手機和社群媒體也會對年輕人的記憶力、專注力和注意力造成負面影響。

蓋茲則提到，他崇尚「以遊戲為基礎的童年」，這種遊戲不以手機為主，而是能隨心所欲的探索外在世界，他分享小時候他常在現代父母會擔心的步道上冒險，只有出現任何引起他好奇的人事物，就會一探究竟。

諷刺的是，蓋茲認為現代父母在現實世界中過度保護，在數位世界中卻奇怪地放手不管，讓孩子們在很大程度上不受監督的情況下在網路上生活。

科技讓下一代孩子喪失了深度專注的能力，蓋茲警告：「如果缺乏深度專注與追隨想法發展的能力，這世界可能會錯失許多突破性創新」

資料來源：CNBC、GatesNote

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《原文比爾蓋茲：如果我年輕時有手機，我不確定是否能有今天的成就》