馬斯克新創公司xAI「聊天機器人Grok-2」 X平台用戶可免費使用

美國富豪馬斯克（Elon Musk）的人工智慧（AI）新創公司xAI今天宣布，xAI的Grok-2新版聊天機器人將免費開放給社群媒體平台X的全體用戶使用。

路透社報導，xAI在部落格中寫道：「一如既往，（X平台訂閱方案）Premium及Premium+的用戶擁有更高的使用權限，日後還能優先使用任何新功能。」

該公司並表示，xAI過去幾週就已在悄悄測試Grok-2的新版本。

面對微軟（Microsoft）支持的AI開發公司OpenAI、Alphabet旗下的谷歌（Google）致力發展AI，馬斯克也於去年3月創立xAI公司，並在去年12月針對X平台的Premium+用戶推出Grok。