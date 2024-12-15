快訊

11日已發傳票！尹錫悅遭傳喚今天卻未到 檢方預計明再次傳喚

鼎泰豐釋出140職缺「洗碗作業員」月薪4.3萬起 北市30企業擴大徵才

馬斯克新創公司xAI「聊天機器人Grok-2」 X平台用戶可免費使用

中央社／ 紐約14日綜合外電報導
美國富豪馬斯克（Elon Musk）的人工智慧（AI）新創公司xAI今天宣布，xAI的Grok-2新版聊天機器人將免費開放給社群媒體平台X的全體用戶使用。路透
美國富豪馬斯克（Elon Musk）的人工智慧（AI）新創公司xAI今天宣布，xAI的Grok-2新版聊天機器人將免費開放給社群媒體平台X的全體用戶使用。路透

美國富豪馬斯克（Elon Musk）的人工智慧（AI）新創公司xAI今天宣布，xAI的Grok-2新版聊天機器人將免費開放給社群媒體平台X的全體用戶使用。

路透社報導，xAI在部落格中寫道：「一如既往，（X平台訂閱方案）Premium及Premium+的用戶擁有更高的使用權限，日後還能優先使用任何新功能。」

該公司並表示，xAI過去幾週就已在悄悄測試Grok-2的新版本。

面對微軟（Microsoft）支持的AI開發公司OpenAI、Alphabet旗下的谷歌（Google）致力發展AI，馬斯克也於去年3月創立xAI公司，並在去年12月針對X平台的Premium+用戶推出Grok。

AI X 社群媒體 聊天機器人 馬斯克

延伸閱讀

26歲OpenAI吹哨人 舊金山家中身亡 馬斯克推文：「Hmm」

西點軍校、海軍官校美足大戰 川普、范斯和馬斯克到場觀賽

美自駕車事故通報傳將取消 特斯拉股價應聲大漲

全球首富寫新紀錄 馬斯克身價逾4,000億美元

相關新聞

拜登任內最後會議！美國聯準會會議將至 市場預期將降息1碼

儘管美國通膨最近攀升，市場仍普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）將在18日宣布，將主要貸款利率調降1碼（0.25個百分點...

比爾蓋茲：如果我年輕時有手機 我不確定是否能有今天的成就

比爾蓋茲（Bill Gates）曾反思，如果他像今天的孩子一樣，在智慧型手機和社群媒體的包圍下長大，他不確定自己還有沒有辦法成為億萬富翁。

馬斯克新創公司xAI「聊天機器人Grok-2」 X平台用戶可免費使用

美國富豪馬斯克（Elon Musk）的人工智慧（AI）新創公司xAI今天宣布，xAI的Grok-2新版聊天機器人將免費開...

國際法院氣候義務聽證會落幕 富國與島國針鋒相對

聯合國最高司法機關「國際法院」（ICJ）已結束一場聽證會，會中討論各國應對氣候變遷的法律義務，以及排放最多溫室氣體的大國...

經濟圈擴及歐洲！英國正式加入CPTPP 有利日本米、英威士忌出口

英國今天成為第一個加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的歐洲國家，日媒報導，代表CPTPP經濟圈擴及歐洲，將有...

AI革命催生新專業：AI訓練員、提示詞工程師

人工智慧(AI)革命正催生新職業：AI訓練員與提示詞工程師(prompt engineer)，凸顯「和AI溝通」能橋接A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。