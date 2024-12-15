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經濟圈擴及歐洲！英國正式加入CPTPP 有利日本米、英威士忌出口

中央社／ 東京15日綜合外電報導

英國今天成為第一個加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的歐洲國家，日媒報導，代表CPTPP經濟圈擴及歐洲，將有利日本白米及英國威士忌等商品出口。

日本經濟新聞報導，英國加入CPTPP的意義不僅在於關稅。日本三菱日聯銀行研究諮詢部門（MitsubishiUFJ Research and Consulting）主任研究員中田一良說，「在保護主義抬頭的情況下能提高CPTPP存在感，這具有重要意義」。

日本放送協會（NHK）報導，英國加入CPTPP的議定書今天正式生效，讓CPTPP成員增至12國，也是CPTPP自2018年上路以來首度有新成員加盟。

12國人口加總約5億8000萬人，國內生產毛額（GDP）合計約14兆7000億美元，占全球約15%。

雖然日本與英國雙邊經濟合作協定（EPA）早已生效，但英國加入CPTPP後，對日本來說銷往英國的白米等及建築機械用輪胎都將立即免關稅。

對英國來說，加入CPTPP後，在把威士忌等商品銷往未締結雙邊自由貿易協定（FTA）的馬來西亞時，關稅也將逐步被取消。

面對主張對所有國家課徵關稅的美國下任總統川普將於明年1月上任，日本如何利用CPTPP等自由貿易框架促成經濟成長已成課題。

日本政府農林水產省表示，在日本食物逐漸受歡迎的情況下，銷往英國的日本米也呈現增加傾向，今年截至10月底已出口約730公噸，超過去年一整年的出口量。

全日本白米及其相關食品出口促進協議會專務理事細田浩之說，「接下來的重點在於如何開拓商機，非常值得期待」。

經營日本食品的英國業者說，「這是很大的機會」，因為價格方面具有優勢，計畫擴大進口。

另一方面，在英國北部盛產「蘇格蘭威士忌」的酒廠，也期待加盟CPTPP後擴大出口。

一間位於蘇格蘭東北部專注製造及銷售威士忌的酒廠，據稱其約8成營業額來自外銷。

隨著加盟CPTPP正式生效，英國出口的食品等關稅將調降，其中有關威士忌的部分，在銷往馬來西亞時將逐步調降約8成關稅。

這間酒廠業務負責人說，調降關稅是好事，「我們期待在馬來西亞或尚未進入的市場，能更容易地銷售我們生產的威士忌」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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